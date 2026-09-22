Chị Lương Thị Thúy Lan (43 tuổi, quê gốc ở Hà Nội, nữ điều dưỡng tại TPHCM) đến Bạn muốn hẹn hò tìm kiếm hạnh phúc ở tuổi 43. Chị gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nền nã, cách nói chuyện nhẹ nhàng, thành thật.

Chị Lan tự nhận mình là người sống tự lập, luôn đặt ra mục tiêu để phấn đấu và cố gắng. Khuyết điểm của chị là rụt rè và có chút tự ti.

Chị từng trải qua một mối tình kéo dài 2 năm, đôi bên yêu xa. Khi tính đến chuyện hôn nhân, gia đình nhà trai ngăn cản do không muốn con vào TPHCM sống, bản thân chị cũng không muốn ra Bắc làm lại từ đầu. Đôi bên không thống nhất được quan điểm nên quyết định dừng lại.

Chị Lan trên sóng chương trình mai mối. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, chị sống tại nhà riêng ở TPHCM. Chị mong tìm được người bạn đời tử tế, có trách nhiệm, quyết đoán trong mọi việc. Hình mẫu lý tưởng của chị là “ông mai” Quyền Linh.

Ghép đôi với chị Lan là anh Phạm Thanh Hải (46 tuổi, sống tại Quảng Trị, làm việc cho một công ty xuất khẩu lao động). Anh Hải là người vui vẻ, hòa đồng, thích hát hò, tuy nhiên có chút thiếu tự tin.

Anh Hải từng trải qua một mối tình thời học sinh. Từ đó đến nay, anh chưa có thêm mối tình sâu đậm nào.

Năm 2016, anh sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu. Cách đây hơn 1 năm, anh về Việt Nam làm việc, muốn tìm một người phụ nữ biết yêu thương gia đình để cùng vun vén hạnh phúc.

Hàng rào hé mở, đôi bên tìm hiểu nhau nghiêm túc. Ở độ tuổi chín muồi, cả hai đều từ tốn, điềm đạm và thành thật chia sẻ suy nghĩ sâu kín của mình.

Chị Lan bày tỏ, chị cảm nhận mình và đàng trai có điểm chung là đều nỗ lực hết mình để đạt được điều mình muốn. Bản thân chị từ Hà Nội vào TPHCM lập nghiệp, anh Hải cũng từ quê nhà sang xứ người lao động, cả hai đều phấn đấu nhiều năm mới có cuộc sống như hiện tại.

Anh Hải mới trải qua một mối tình thời học sinh. Ảnh cắt từ clip

Anh Hải có chút lo ngại, khoảng cách địa lý sẽ là rào cản đối với đàng gái. Riêng anh sẵn sàng thay đổi nơi ở, vào TPHCM sống cùng chị nếu đôi bên nên duyên.

“Anh sống ở đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có tình yêu”, anh Hải bày tỏ.

Chị Lan đáp: “Công việc của em ổn định trong này, em cũng có nhà riêng nên mong muốn được sống ở đây. Em rất thích TPHCM”.

Khi đã hiểu nhau hơn, chị Lan thổ lộ lòng mình. Chị tự ti về chuyện sinh nở.

“Em đã 43 tuổi rồi, vấn đề có con cũng hơi khó. Anh nghĩ sao về vấn đề này?”, chị Lan hỏi. Trong cuộc nói chuyện sau đó, chị nhiều lần nhắc lại vấn đề này.

Anh Hải đáp: “Thành vợ thành chồng anh cũng muốn có con cái nhưng chuyện này thì phải đến với nhau mới biết được”.

Chị Lan trăn trở về vấn đề con cái sau khi kết hôn. Ảnh cắt từ clip

Anh mong muốn cả hai cho nhau một cơ hội tìm hiểu, nếu phù hợp thì tiến đến hôn nhân.

“Nếu chúng mình kết hôn, thành vợ thành chồng, anh mong chúng mình cùng nhau vun đắp cuộc sống tốt hơn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có những đứa con và trở thành một gia đình hạnh phúc”, anh Hải nói.

Chị Lan hồi đáp đàng trai bằng việc bấm nút đồng ý hẹn hò. Anh Hải cũng bấm nút đỏ, cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm.

Kết quả ngọt ngào của cặp đôi được ông mai – bà mối và khán giả ủng hộ.