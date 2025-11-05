Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982); Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh (SN 1971) ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào đầu tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Xuân H. (SN 1973, ở Hà Nội) cùng con dâu là chị Nguyễn Minh Thu Anh (SN 1994). Trong đơn, mẹ con bà H. tố giác Lê Nam, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa (chồng của Thúy Hạnh) và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, các bị cáo không có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Công ty T. và Công ty P. (do bà Nguyễn Thị Xuân H. làm giám đốc) đang được TAND quận 1 TPHCM thụ lý giải quyết.

Dù vậy, bị cáo Nguyễn Việt Anh đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết, biết bà H. đang cần nhờ tác động để giải quyết nhanh vụ kiện lấy lại tài sản cho Công ty P., nên đã cung cấp thông tin gian dối về việc có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để giúp bà H. thắng kiện.

Việt Anh đã giới thiệu vợ chồng Hạnh - Nghĩa cho bà H. Tin tưởng Việt Anh, bà H. đã đưa 10 tỷ đồng để Việt Anh đi quan hệ và lo việc.

Cáo trạng xác định, từ ngày 21/12/2021 đến 5/1/2022, bà H. đã đưa cho Thúy Hạnh tổng cộng 48 tỷ đồng, sau đó Thúy Hạnh liên hệ nhờ và đưa cho Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Xuân H. và ký hợp đồng ủy quyền cho Nguyễn Thị Hạnh giải quyết công việc.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hạnh không liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện ủy quyền đã ký kết với Công ty P. mà cấu kết với Lê Nam thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, Nguyễn Thị Hạnh đã chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và chuyển nhượng 2 thửa đất mang tên Nguyễn Thị Hạnh tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị là 5 tỷ đồng, tổng thành 25 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam không thực hiện như cam kết, thỏa thuận mà chiếm đoạt tổng số tiền gần 48 tỷ đồng của bà H.

Cáo buộc cho rằng, Việt Anh chiếm đoạt 10 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, Lê Nam chiếm đoạt 25 tỷ đồng.

Sau khi biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn tố giác các bị cáo. Khi cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc, ông Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Nguyễn Thị Hạnh. Cựu cán bộ tòa án còn hướng dẫn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc với mình bằng sim rác.

Quá trình điều tra, bị cáo Việt Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của bà H. và các tài liệu khác có trong hồ sơ, cơ quan điều tra cho rằng, đủ căn cứ xác định bị cáo Việt Anh lợi dụng quan hệ thân thiết để chiếm đoạt 10 tỷ đồng của bà H.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Nam khai rằng mình không tư vấn cho bà H., không làm bất cứ công việc gì để giải quyết tranh chấp thương mại trên, không có việc nhận hơn 20 tỷ đồng. Song căn cứ vào các dữ liệu điện tử là các file ghi âm, xác định bị cáo Nguyễn Thị Hạnh và Lê Nam đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền “chạy án”.

Trước đó, hồi tháng 7, vụ án được đưa ra xét xử nhưng HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.