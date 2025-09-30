Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Bùi Thị Thu Hồng (45 tuổi, ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2009, bị cáo Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Từ năm 2015-2016, nữ đại gia này tham gia các nhóm trên mạng Facebook, trong đó có nhóm “Money talk” và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên, là những người có tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu.

Tại các nhóm này, thành viên thường đăng các bài viết với nội dung về xã hội, hoạt động kinh tế; về mô hình kinh doanh, các thương vụ làm ăn, các vấn đề kinh tế, xã hội…

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Về phía bị cáo, từ khi thành lập Công ty Bizmedia cho đến năm 2017, công ty kinh doanh thua lỗ. Cáo buộc cho rằng, bà Hồng biết rõ tình hình tài chính thu, chi và hoạt động kinh doanh của Công ty truyền thông Bizmedia đang nợ các cá nhân và ngân hàng khoảng 69 tỷ đồng.

Do không có tiền để kinh doanh và trả nợ, bà Hồng dùng thủ đoạn gian dối là thành lập một hệ thống chuỗi nông nghiệp sạch, nhờ các nhân viên và người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở bảo tàng nông nghiệp sạch, truyền thông nông nghiệp sạch, tổng kho nông nghiệp sạch, shop nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án nông nghiệp sạch. Tất cả nhằm mục đích huy động vốn của các bị hại.

Bà Hồng vào nhóm “Money talk” đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch, qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao từ 2-3,5%/tháng để các nhà đầu tư tin tưởng đầu tư góp vốn và cho bà Hồng vay tiền.

Số tiền nhận được của các nhà đầu tư, bị cáo chỉ sử dụng rất ít vào kinh doanh, chủ yếu dùng để trả nợ ngân hàng và dùng tiền của người sau trả lợi nhuận và gốc cho người trước, dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Từ năm 2017 đến tháng 7/2022, Hồng đã huy động được tổng số tiền khoảng 230 tỷ đồng (dưới nhiều hình thức, mục đích và lãi suất khác nhau). Đến cuối năm 2021, bà Hồng không thanh toán lãi cho các nhà đầu tư với lý do làm ăn thua lỗ.

Tháng 7/2022, nữ đại gia chính thức thông báo với các nhà đầu tư rằng hệ thống công ty không còn khả năng thanh khoản, trả nợ. Do đó, từ ngày 24/6/2022 đến ngày 20/8/2024, các bị hại có đơn trình báo công an.

Cáo buộc cho rằng, từ 15/8/2017 - 2/6/2022, bà Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 người bị hại với tổng số hơn 195 tỷ đồng, hiện đã trả hơn 124 tỷ đồng, còn chiếm đoạt khoảng 70 tỷ đồng.

Số tiền còn lại bà Hồng chi tiêu hết, hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông V.T.T với 15 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định, hệ thống các công ty của bà Hồng kinh doanh đều thua lỗ. Chỉ riêng Công ty Bizmedia có lãi trong các năm 2014, 2015, 2018 và năm 2019.