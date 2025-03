Ngủ lều kính nằm giữa hồ băng -30 độ C

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn lều kính nằm giữa hồ băng phủ tuyết dày trắng xóa. Trên các lớp kính, băng tuyết sau một đêm lạnh sâu -30 độ C vẫn chưa tan hết.

Thùy Dương thức dậy, ngắm khung cảnh bình minh đẹp siêu thực từ căn lều có tầm nhìn 360 độ. Chủ khu nghỉ chuẩn bị cho 3 nữ du khách Việt Nam một bữa sáng thịnh soạn, tiếp năng lượng sau 4 ngày khám phá xứ sở tuyết trắng Lapland.

Thùy Dương tận hưởng khung cảnh bình minh đẹp như tranh vẽ

Nằm cách Vòng Bắc Cực khoảng 250km, làng Saariselka, tỉnh Lapland nổi tiếng với những căn lều thủy tinh mô phỏng lều tuyết của người Eskimo.

Du khách khắp thế giới thường săn lùng những căn lều này để vừa được trải nghiệm mùa đông băng giá, vừa nằm trên giường ngắm cực quang. Mùa cao điểm, du khách phải đặt phòng trước 1-2 tháng.

Theo travel blogger Đặng Thùy Dương, Lapland có 3 khu nghỉ dạng lều kính nổi tiếng, gồm Kakslauttanen Arctic Resort - chi phí khoảng 20 triệu/đêm; Apukka Resort 17 triệu/đêm; và Vikajarvi Lake View Igloos 12 triệu/đêm.

Do đặt phòng hơi muộn, Thùy Dương lựa chọn Vikajarvi Lake View Igloos. Khu nghỉ này nằm hơi xa trung tâm, ngay trên mặt hồ đóng băng.

Căn lều kính không quá rộng nhưng được sắp xếp khoa học, xinh xắn với hệ thống sưởi ấm cúng

Mỗi căn lều cách nhau 30-50m. Lều không có phòng tắm, chỉ có nhà vệ sinh dạng "dã chiến" nhưng sạch sẽ và dễ sử dụng. Cách lều 100m có nhà gỗ đầy đủ phòng khách, nhà tắm, phòng xông hơi, bếp. Cứ hai căn lều sẽ dùng chung một nhà gỗ.

"Nếu ai cảm thấy không thoải mái khi ngủ ở nhà kính thì có thể sử dụng phòng nghỉ tại nhà gỗ. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo", Thùy Dương chia sẻ.

Nhóm Thùy Dương gồm 3 người, thuê hai căn lều kính. Tính ra, mỗi thành viên chi khoảng 8 triệu đồng cho trải nghiệm ngủ giữa hồ băng -30 độ C.

Săn cực quang, xông hơi bên hồ băng

Hành trình Pháp (4 ngày) và Phần Lan (5 ngày) là chuyến "xuất ngoại" đầu tiên trong năm mới 2025 của Thùy Dương. Cô gọi đây là chuyến đi "nhớ đời" khi thử những "trải nghiệm điên rồ chưa từng có".

"Phần Lan là quốc gia thứ 35 tôi đặt chân tới và đây cũng là vùng đất mơ ước của tôi nhiều năm qua", Dương cho hay.

Dương từng lỡ hẹn với cực quang ở Iceland nên dịp này, cô quyết tăm "săn bù" hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo. Chuyến đi được lên kế hoạch chỉ trong 3 tuần.

Nhóm của Dương hạ cánh xuống Rovaniemi, Phần Lan - nơi được coi là quê hương của ông già Noel. Hướng dẫn viên đón đoàn về khách sạn cất đồ rồi lập tức đi săn cực quang xuyên đêm. Tiếc là, đêm đó nhóm "trắng tay" ra về.

Ngày thứ hai trong hành trình, nhóm khách Việt dành trọn thời gian khám phá ngôi làng của ông già Noel. Khi đến đây, du khách có cảm giác "như bước vào truyện cổ tích" với những ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng, lung linh ánh đèn về đêm.

Thùy Dương và bạn đi xe trượt tuyết, ngồi lều ăn cá hồi nướng nóng hổi và thơm phức. "Theo người dân địa phương, chúng tôi đến vào thời điểm lạnh nhất trong năm, -35 độ C. Từng trải nghiệm Mông Cổ -45 độ C, Cáp Nhĩ Tân - 25 độ C nên tôi không quá sợ hãi nhiệt độ này", Thùy Dương cho biết.

Thùy Dương check-in với ngôi làng tuyết nổi tiếng khắp thế giới

Mỗi năm có khoảng 500.000 du khách tới đây để thăm quê hương của ông già Noel.

Ngày thứ ba, Thùy Dương trải nghiệm "điều điên rồ", đó là nhảy xuống hồ băng âm độ lạnh tê tái rồi ngâm mình trong bồn nước nước xông hơi ngay giữa trời tuyết rơi trắng xóa.

Nhóm thuê một khu xông hơi riêng biệt, nằm bên hồ. Tại đây có đầy đủ dịch vụ xông hơi trong nhà, ngoài hồ băng, ngâm bồn nóng, phục vụ đồ uống và xúc xích nướng. Chi phí 450 Euro (gần 12 triệu đồng) trong 2,5 giờ cho 3 người.

"Nhảy xuống hồ băng rồi tắm xông hơi ngoài trời là trải nghiệm văn hóa độc đáo ở Lapland. Tuy chi phí hơi cao nhưng tôi thấy xứng đáng", Dương chia sẻ

Buổi chiều, cả nhóm lái xe "ngược gió, ngược tuyết" sang Thụy Điển, quyết tâm săn cực quang. Sau vài giờ chạy xe và đứng giữa hồ băng phủ tuyết trắng xóa, khi những ngón tay, ngón chân tê buốt, mất cảm giác thì nhóm du khách Việt vỡ òa khi thấy cực quang xuất hiện lúc nửa đêm.

"Đó là màn trình diễn tuyệt đẹp của thiên nhiên", Dương thốt lên.

Cực quang (aurora) là hiện tượng quang học khi bầu trời xuất hiện các dải ánh sáng màu sắc vào ban đêm. Cực quang có các dải màu từ trắng, xanh lục, xanh lam, tới hồng và tím, cường độ từ thấp đến cao. Màu phổ biến nhất là xanh lục và xanh lam

Tour săn cực quang có chi phí khoảng 5 triệu đồng/khách

Sau đêm săn cực quang, cả nhóm "nằm lười" trong căn lều kính để nghỉ ngơi, trước khi trở về Việt Nam.

Thùy Dương cho biết, chi phí cho 5 ngày 4 đêm khám phá Phần Lan là khoảng 32 triệu đồng, trong đó vé máy bay từ Paris (Pháp) sang Rovaniemi là 4 triệu đồng (khứ hồi).

Ảnh: Đặng Thùy Dương