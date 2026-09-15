GS. Hoàng Xuân Sính cũng là người góp phần thành lập giải thưởng Kovalevskaya ở Việt Nam trao tặng cho các tài năng khoa học nữ ở nước ta. Bà còn là người sáng lập Trường Đại học Thăng Long, ngôi trường đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của GS. Hoàng Xuân Sính là một hành trình nhất quán của một nữ trí thức, nhà khoa học đầy tài năng và một nhà giáo dục có tầm nhìn, trách nhiệm, tâm huyết.

GS. Hoàng Xuân Sính. Ảnh: TFS

Phim tài liệu Giáo sư Hoàng Xuân Sính của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang sẽ được trình chiếu miễn phí vào 19h ngày 18/9 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Hà Nội và rạp DCINE Bến Thành, TPHCM, mở màn cho Liên hoan phim tài liệu Châu Âu – Việt Nam 2026.

Ngoài Giáo sư Hoàng Xuân Sính, trong lần thứ 16 tổ chức, LHP năm nay quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong chương trình chiếu chính hàng đêm, trong đó bao gồm 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn Châu Âu (Anh, Phần Lan, Áo, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ - Wallonie-Bruxelles) và 9 phim Việt Nam do Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Bên cạnh đó là 5 tác phẩm xuất sắc của các nhà làm phim độc lập Việt Nam được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan phim.

Nhiều bộ phim trong số này đã tham dự cũng như giành giải tại các liên hoan phim uy tín trong nước và quốc tế. Thông qua các bộ phim tài liệu chân thực và giàu chiều sâu nghệ thuật, đây là dịp đặc biệt để khán giả tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người, xã hội Việt Nam cũng như của các quốc gia Châu Âu. Liên hoan phim mở ra cơ hội để công chúng hiểu biết hơn về xã hội chúng ta đang sống, thắt chặt mối quan hệ giữa con người với con người, đồng thời khám phá những vùng đất mới cùng các vấn đề xã hội đương đại đầy ý nghĩa.

NSƯT Trịnh Quang Tùng - Phó TGĐ phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương làm MC buổi họp báo.

NSƯT Trịnh Quang Tùng chia sẻ tại họp báo sáng 15/9 tại Hà Nội: "Qua 15 mùa LHP với những thành công về số lượng và chất lượng của hàng trăm bộ phim đến từ các nước Châu Âu và Việt Nam, trong đó có rất nhiều bộ phim đã giành nhiều giải thưởng cao tại các LHP quốc tế cũng như trong nước. Với số lượng khán giả ngày một đông, đặc biệt có nhiều khán giả trẻ, họ đang tìm đến với phim tài liệu.

Qua khảo sát chúng tôi biết được họ đang muốn tìm những điều gần gũi, chân thực với nhịp thở cuộc sống mà điều này chỉ có phim tài liệu mới trọn vẹn nhất. Đây là một tín hiệu rất tốt, là nguồn động viên khích lệ với các nhà làm phim, vì chúng ta biết phim Tài liệu là thể loại khá kén khán giả nhưng điều đó giờ đã thay đổi".

Liên hoan phim tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 diễn ra đồng thời từ ngày 18/9-26/9 tại HN và TPHCM. Tất cả các buổi chiếu phim đều mở cửa tự do, miễn phí vé vào cửa phục vụ đông đảo công chúng.

Các phim tham dự Liên hoan phim tài liệu Châu Âu – Việt Nam 2026: