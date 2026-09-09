Trong Trái tim quái thú (Heart of the Beast) phát hành toàn cầu từ 25/9, Brad Pitt được kỳ vọng sẽ gia nhập cuộc đua Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar năm tới.

Brad Pitt trong "Trái tim quái thú".

Trong phim, ngôi sao 63 tuổi vào vai James Belmont, một cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm. Anh thực hiện chuyến cắm trại vốn được kỳ vọng sẽ rất chữa lành giữa vùng hoang dã Alaska cùng Odin, chú chó nghiệp vụ đã giải ngũ của mình. Thế nhưng, ông trời lại có những toan tính khác dành cho họ; mọi chuyện bắt đầu bằng việc chiếc máy bay gặp nạn và lao xuống vùng nước lạnh giá. Thế rồi một người một chó phải nương tựa vào nhau để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

"Bộ phim đòi hỏi rất nhiều về thể lực, luôn trong tình trạng ướt át, mệt mỏi, lạnh lẽo, cũng như những thử thách lớn về mặt cảm xúc. Brad dốc toàn bộ tâm sức cho vai diễn, còn tôi trực tiếp cầm máy quay và sát cánh cùng anh ấy. Đó là một quá trình lao động vất vả", đạo diễn David Ayer nói.

Bạn diễn đặc biệt của nam diễn viên.

Dù là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất, dày dạn kinh nghiệm nhất, ở tuổi 63, chủ nhân của giải Oscar vẫn học được thêm nhiều điều mới mẻ trên phim trường Trái tim quái thú.

Brad Pitt thừa nhận rằng việc có bạn diễn là một chú chó (tên thật là Uber) trong suốt 95% thời lượng bộ phim là một thử thách. "Bởi vì loài chó đâu có biết thoại, chúng chỉ đơn thuần là chính mình. Tôi thực sự đã trở nên thân thiết với chú chó anh hùng này (Uber vốn là một chú chó cứu hộ vùng rừng núi của New Zealand). Tôi luôn phải mang theo đồ ăn thưởng; có những lúc đang diễn một cảnh đầy cảm xúc chú chó lại bắt đầu đi lang thang. Tôi buộc phải tạm dừng và gọi: Uber, lại đây nào bạn hiền. Của chú mày đây rồi ngay lập tức quay trở lại với mạch cảm xúc của cảnh quay", tài tử nói.

Brad Pitt sinh năm 1963, mãi đến hơn 30 tuổi, Brad Pitt mới thực sự được Hollywood để mắt tới sau chục năm “cày cuốc” với đủ các vai nhỏ trong phim. Nhưng một khi đã nổi tiếng, Brad Pitt nhanh chóng bắt lấy cơ hội và duy trì hào quang của ngôi sao hàng đầu thế giới trong suốt 3 thập kỷ sau đó. Năm 1991 đánh dấu bước ngoặt khi anh xuất hiện trong vai gã đi nhờ xe J.D. của Thelma & Louise.

Brad Pitt phong độ ở tuổi 63. Ảnh: GQ

Suốt thập niên 1990, Pitt liên tục khẳng định mình qua những vai diễn đa dạng, từ Interview with the Vampire, Se7en cho đến 12 Monkeys - vai diễn mang về cho anh đề cử Oscar diễn xuất đầu tiên ở hạng mục Nam phụ và Legends of the Fall. Fight Club năm 1999 đánh dấu một hướng đi gai góc hơn trước khi anh bước vào giai đoạn vừa là ngôi sao phòng vé vừa là nhà sản xuất có tiếng nói, với việc đồng sáng lập công ty Plan B Entertainment.

Ở vai trò diễn viên, Brad Pitt ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Ocean's Eleven, Troy, Mr. & Mrs. Smith, World War Z còn ở vai trò nhà sản xuất, đỉnh cao đến vào năm 2013 khi 12 Years a Slave mang về cho anh tượng vàng Oscar đầu tiên ở hạng mục Phim hay nhất. Năm 2026, F1 đem về cho Brad Pitt đề cử thứ 7 trong sự nghiệp.

Nhưng chính ở mảng diễn xuất, sự nghiệp của anh lại tồn tại một khoảng trống đáng chú ý. Trước Once Upon a Time in Hollywood, anh đã có 3 lần được đề cử Oscar diễn xuất mà chưa một lần chiến thắng: 12 Monkeys ở hạng mục Nam phụ, rồi The Curious Case of Benjamin Button và Moneyball ở hạng mục Nam chính. Phải đến năm 2019, với vai diễn viên đóng thế Cliff Booth trong phim của Quentin Tarantino, Brad Pitt mới lần đầu tiên bước lên bục nhận giải Oscar cho hạng mục Nam phụ.

Với việc Trái tim quái thú góp mặt tại Liên hoan phim San Sebastián năm nay, bộ phim đang mở ra thêm một cơ hội đáng chú ý cho Brad Pitt trên đường đua mùa giải thưởng. Ở tuổi U70, Brad Pitt một lần nữa cho thấy sức bền đáng nể của một ngôi sao đã có hàng thập kỷ theo đuổi điện ảnh nhưng vẫn không ngừng thử thách bản thân bằng những vai diễn mới.