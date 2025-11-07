Thức trắng đêm để đi tiểu tiện

Ông N.X.H (61 tuổi, trú tại TPHCM) đến Bệnh viện Bình Dân tái khám định kỳ sau 3 năm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot. Trước đó, ông H. đã dùng thuốc gần nửa năm để điều trị tiểu đêm do nghĩ mình bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện làm ông bất an, đỉnh điểm có đêm người bệnh thức trắng vì cứ 5 phút phải vào nhà vệ sinh một lần. Do đó, ông đã quyết định đến Bệnh viện Bình Dân kiểm tra sức khỏe tuyến tiền liệt và đường tiết niệu.

Kết quả xét nghiệm PSA trong máu tăng cao, hình ảnh học cũng hướng đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt xác định người bệnh đang mắc ung thư. Khi biết tin, ông H. đã rất buồn và sợ. Nhưng khi được bác sĩ tư vấn rằng bệnh có thể điều trị tận gốc bằng phẫu thuật robot, ông dần bớt lo hơn.

Bác sĩ Kha tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Thực tế, ca mổ robot giúp ông H. không đau nhiều, chỉ 2 ngày sau đã đi lại bình thường. Đến ngày thứ 4 sau mổ, ông được xuất viện.

Tại lần tái khám này, kết quả xét nghiệm PSA máu của ông H. bằng 0 ng/mL. Hình ảnh MRI vùng chậu cũng không thấy tái phát bướu tại chỗ. Kèm theo đó, người bệnh không có bất kỳ một triệu chứng lâm sàng bất thường nào.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tế Kha, Trưởng Khoa Ung bướu Tiết niệu (Bệnh viện Bình Dân) cho biết, bệnh nhân đã được điều trị khỏi ung thư hoàn toàn.

Những ai cần tầm soát?

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 Việt Nam ghi nhận 5.875 trường hợp mắc mới ung thư tuyến tiền liệt và 2.800 trường hợp tử vong, xếp thứ 5 về mức độ phổ biến và thứ 9 về tỷ lệ tử vong trong số các bệnh ung thư ở nam giới.

Tuy tỷ lệ mắc được phát hiện tại Việt Nam (11,5/100.000 dân) thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu (29,4/100.000 dân), nhưng tỷ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi (48% so với mức trung bình thế giới 27%).

Khác với phì đại tuyến tiền liệt lành tính gây triệu chứng sớm do chèn ép hướng vào đường tiểu, ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm, gần như không có triệu chứng. Đây là một điểm góp phần làm cho ít người bệnh đi khám và được phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Thống kê tại Bệnh viện Bình Dân, chỉ có khoảng 20% số người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện khi khối u đã xâm lấn mô lân cận hoặc di căn, khiến cho điều trị phải phối hợp nhiều phương thức như nội tiết, xạ trị hoặc hóa trị, thay vì chỉ cần phẫu thuật.

Theo bác sĩ Kha, việc tầm soát để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt có ý nghĩa quyết định đến khả năng điều trị triệt căn. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh mà bác sĩ gặp tại Bệnh viện Bình Dân chưa có thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe tuyến tiền liệt. Nhiều trường hợp chỉ đến khám khi đã có triệu chứng nặng như tiểu máu, đau xương hay rối loạn tiểu tiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối ung thư có thể đã xâm lấn hoặc di căn đến xương.

Bác sĩ Kha cho rằng nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hằng năm. Nếu có người thân cùng huyết thống mắc ung thư tuyến tiền liệt, nam giới từ 40 tuổi cần có ý thức tầm soát sớm hơn.

Việc tầm soát đơn giản và không xâm lấn, thường chỉ cần xét nghiệm PSA máu toàn phần (Total PSA). Nếu kết quả PSA máu toàn phần bất thường, người bệnh có thể cần thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu như PSA máu tự do (Free PSA), MRI vùng chậu và sinh thiết tuyến tiền liệt.

Trong giai đoạn 2016-2025, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật robot điều trị ung thư tuyến tiền liệt, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật loại bệnh này tại đây. Phẫu thuật robot hiện đã trở thành kỹ thuật chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại đây, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 46% mỗi năm trong một thập kỷ qua. Ông H. là một trong 1.167 người bệnh ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot tại bệnh viện này.

Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thể Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.

Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối, bật khóc khi biết thủ phạm từ chồng con Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, người phụ nữ đi khám và phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Nguyên nhân chủ yếu do bà hít phải khói thuốc lá từ chồng con hút nhiều năm liền.