Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đã chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup sau khi ghi cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0 tại AT&T Stadium, Dallas, Mỹ. Hàng loạt nghệ sĩ Việt đã thức đêm theo dõi và không giấu nổi cảm xúc trên mạng xã hội.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Bước vào trận đấu với số bàn ngang bằng kỷ lục cũ, Messi ghi bàn thứ 17 ở phút 38 bằng cú sút chân trái từ đường chuyền của Facundo Medina, chính thức vượt qua kỷ lục của Miroslav Klose. Với bàn thắng này tại Dallas Stadium, Messi đưa tổng số bàn ghi được ở các vòng chung kết World Cup lên 18, vượt qua cả huyền thoại bóng đá nữ Marta của Brazil (17 bàn) để trở thành người ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup ở cả 2 giới.

Mỹ Tâm hồi hộp theo dõi trực tiếp trận đấu:

Đáng chú ý, Messi đã bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục từ rất sớm khi đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9. Ở những phút bù giờ cuối trận, anh ghi thêm bàn thứ 18 - cũng là bàn thứ 5 của mình tại World Cup 2026 - để ấn định tỷ số 2-0.

Messi, người sắp bước sang tuổi 39, vào giải này với 13 bàn sau 5 kỳ World Cup. Trước đó, anh đã lập hat-trick ở trận ra quân gặp Algeria để cân bằng kỷ lục của Klose.

Ca sĩ Mỹ Tâm là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Cô chia sẻ trực tiếp khoảnh khắc lần đầu tiên được xem Messi thi đấu tại World Cup: "Lần đầu tiên được theo dõi… Leo Messi". MC Thành Trung thì nhắn nhủ người hâm mộ: "Mỗi trận đấu của Messi tại World Cup sẽ là một kiệt tác, hãy tận hưởng nhé mọi người".

Ca sĩ Đào Ngọc Sang bày tỏ sự kinh ngạc: "Khủng khiếp thật sự! Anh gần 40 tuổi phá vỡ mọi kỷ lục của thế giới và ngay tối hôm qua anh vừa làm luôn cú đúp, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử thế giới."

Quốc Thiên, Uyên Linh và nhà báo Trương Anh Ngọc.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trích lại câu hỏi nổi tiếng "Tại sao lại cứ phải là Messi...". Quốc Thiên hóm hỉnh đăng ảnh chụp cùng Uyên Linh và ví von: "Lần đầu tiên 2 huyền thoại Cristiano Ronaldo & Leo Messi cùng ngồi ăn sushi tại Vietnam."

Nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết sau khi chứng kiến Messi lập kỷ lục, anh lên đường bay đến Houston để theo dõi trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan.

Kỷ lục 18 bàn của Messi đang bị nhiều đối thủ trẻ hơn nhắm đến. Kylian Mbappé hiện có 14 bàn sau chỉ 15 trận World Cup, còn Harry Kane đã ghi 10 bàn sau 12 trận.