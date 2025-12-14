"Lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội hay đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các VĐV trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33", thông tin từ đoàn Thể thao Việt Nam cho biết.

Trước đó, vào ngày thi đấu 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên sau khi giành HCB SEA Games 33 ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ đã bật khóc sau khi một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đến nói chuyện.

Lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam chấn chỉnh khiến VĐV bật khóc.

Theo tìm hiểu, vị lãnh đạo này là ông Đinh Việt Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Vị này thị phạm động tác bơi cho Mỹ Tiên ngay khi VĐV Việt Nam vừa nhận HCB trên bục trao giải.

Ban đầu, Mỹ Tiên vui vẻ lắng nghe lời từ ông Việt Hùng, nhưng sau đó cô bật khóc nức nở, đi thẳng vào phòng thay đồ. Hình ảnh này lập tức được giới truyền thông trong nước vào quốc tế ghi lại.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nhận xét, chỉ bảo VĐV rút kinh nghiệm thi đấu là bình thường, tuy nhiên ông Đinh Việt Hùng đã không chọn đúng thời điểm để thị phạm VĐV. Điều đáng nói, đây là tấm HCB rất quý giá với Mỹ Tiên, và cô xứng đáng nhận được sự động viên, khen ngợi, thay vì bị chấn chỉnh ngay trên hồ bơi trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.