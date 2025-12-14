Trực tiếp SEA Games ngày 14/12: Cầu mây Việt Nam tranh HCV với Thái Lan Trực tiếp SEA Games ngày 14/12 - VietNamNet cập nhật liên tục thành của đoàn thể thao Việt Nam đang tranh tài tại Thái Lan.

Chiến công mới của “cô bé hạt tiêu”

Nguyễn Thị Oanh lại chạy, và mỗi bước chân của cô trên đường piste SEA Games 33 không còn là cuộc đua với đối thủ, mà trở thành cuộc đối thoại lặng lẽ với chính giới hạn con người.

Tấm HCV 5.000 m mới nhất mà Oanh giành được ở Thái Lan không đơn thuần là chiến thắng nữa trong bảng thành tích vốn đã dày đặc, mà là lời khẳng định bền bỉ cho một sự nghiệp được xây dựng bằng mồ hôi, ý chí và lòng tin không lay chuyển.

Nguyễn Thị Oanh vượt trội trên đường chạy

Ở tuổi không còn được xem là trẻ với một vận động viên điền kinh cự ly trung bình và dài, Oanh – cô gái sinh năm 1995 – vẫn bền bỉ dẫn đầu, vẫn kiểm soát nhịp chạy và tăng tốc ở những vòng cuối như thể thời gian chưa từng chạm tới.

Khi cán đích đầu tiên ở cự ly 5.000 m, Oanh bảo vệ vị thế số 1 Đông Nam Á. Không còn những phút bùng nổ cảm xúc cá nhân, mà cô hướng về thế hệ trẻ.

“Tuyết ơi, đến đây!”, Oanh gọi Lê Thị Tuyết – cô gái 21 tuổi được xem là người kế thừa, với tấm HCB – để cùng nhau cầm lá cờ Tổ quốc ăn mừng.

Thay cho cảm xúc cá nhân, Oanh thể hiện niềm tự hào Việt Nam, chia sẻ vinh quang và truyền niềm tin cho đồng đội trẻ. Một khoảnh khắc khiến nhiều khán giả rưng rưng.

Chiến thắng này nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp của Oanh lên con số 13 – cân bằng thành tích của “nữ hoàng vượt rào” Nguyễn Thị Huyền.

Trong lịch sử Thể thao Việt Nam, chỉ có Nguyễn Thị Ánh Viên đứng trên Oanh và Huyền – với kỷ lục 25 HCV.

Oanh và Tuyết cùng mừng chiến thắng 5.000 m

Sức mạnh và sự bền bỉ

Nhìn lại hành trình của Nguyễn Thị Oanh, người ta thấy sự nghiệp không được dệt bằng hào quang sớm. Cô không bước ra từ những lò đào tạo danh tiếng, không mang theo sự kỳ vọng rầm rộ của truyền thông.

Cô gái sinh ra trong gia đình thuần nông đến với điền kinh bằng tình yêu rất thuần khiết dành cho chạy bộ, rồi từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn, leo lên đỉnh cao khu vực.

Ban đầu, thể hình nhỏ bé và nặng chưa đến 40 kg khiến Oanh bị chê. Tinh thần nghiêm túc, sự cố gắng rèn luyện đã giúp “cô bé hạt tiêu” chinh phục tất cả.

Những tấm HCV ở 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m… không đến cùng lúc, mà được tích lũy qua nhiều kỳ SEA Games, như cách một VĐV bền bỉ tích lũy từng vòng chạy.

Có những kỳ đại hội, nội dung sở trường của Oanh bị loại khỏi chương trình thi đấu – bao gồm SEA Games 33 (không tổ chức 3.000 m vượt chướng ngại vật).

Có những thời điểm, cô phải đối mặt với chấn thương, quá tải, hay câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ thì dừng lại?”.

Nhưng Nguyễn Thị Oanh luôn chọn cách trả lời trên đường chạy. Ở đó, cô không cần biện minh. Đồng hồ, thứ ngôn ngữ công bằng nhất của thể thao, nói thay tất cả.

Giá trị lớn nhất mà Oanh mang lại cho điền kinh Việt Nam vượt xa số huy chương. Giống như Ánh Viên hay Nguyễn Thị Huyền, cô là minh chứng sống động cho triết lý tưởng như đơn giản: thể thao đỉnh cao không chỉ cần tài năng, mà cần sự bền bỉ đến mức ngoan cường.

Oanh là biểu tượng vàng của Thể thao Việt Nam

Trong bối cảnh điền kinh Việt Nam còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chiều sâu đào tạo, Oanh trở thành biểu tượng của niềm tin, rằng với ý chí đủ mạnh, VĐV Việt Nam vẫn có thể thống trị khu vực bằng chính nội lực của mình.

Với thế hệ trẻ, Nguyễn Thị Oanh là hình ảnh của con đường dài nhưng không cô độc, mỗi vòng chạy hôm nay đều được tiếp sức bởi những vòng chạy ngày mai.

Với người hâm mộ, cô là cảm xúc rất Việt Nam, lặng lẽ, khiêm nhường, nhưng bền bỉ, mạnh mẽ, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc.

Đối với điền kinh Việt Nam, Oanh vượt xa hình ảnh VĐV hay một nhà vô địch.

Oanh là chuẩn mực, là ngọn lửa, là lời nhắc rằng vinh quang không đến từ những cú bứt tốc nhất thời, mà từ sự kiên trì chạy đến cùng, dù đường đua dài đến đâu.

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)