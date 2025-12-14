Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 14/12

Trong ngày thi đấu 13/12, bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tiếp tục cho thấy sự vững mạnh của đoàn thể thao Việt Nam khi đứng trong nhóm dẫn đầu với 113 huy chương (30 HCV, 29 HCB, 54 HCĐ).

Đoàn Việt Nam duy trì nhịp thi đấu ổn định ở nhiều môn trọng điểm như điền kinh và võ thuật, góp phần giúp đoàn giữ vị trí cao trong cuộc đua tổng sắp.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên đường chạy 5.000m - Ảnh: SN

Ở phía trên, chủ nhà Thái Lan vẫn áp đảo với tổng 194 huy chương các loại, trong đó nổi bật là 94 HCV – một con số lớn hơn gấp đôi so với các đoàn còn lại. Sức mạnh của Thái Lan được thể hiện đặc biệt ở các môn võ, cũng như nội dung thể thao truyền thống.

Tuy khoảng cách giữa hai đội khá xa về tổng HCV, đoàn Việt Nam mất ngôi nhì vào tay đoàn Indonesia. Với các nội dung, trong 6 ngày thi đấu còn lại, đoàn Việt Nam vẫn có cơ hội gia tăng số huy chương vàng và thậm chí thách thức thứ hạng chung cuộc nếu tận dụng tốt ở những môn thế mạnh.

