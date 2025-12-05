Bà Mogherini, người từng là nhà ngoại giao hàng đầu của EU từ năm 2014 - 2019 và hiện giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng châu Âu, đã bị bắt giữ hôm 2/12. Văn phòng Công tố viên châu Âu đã chính thức cáo buộc bà Mogherini gian lận mua sắm, tham nhũng, xung đột lợi ích và vi phạm bí mật nghề nghiệp liên quan đến một chương trình học viện ngoại giao do EU tài trợ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: EPA

Theo tạp chí Politico, bê bối trên đã khiến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen "đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất về trách nhiệm giải trình của EU trong một thế hệ", khi các đối thủ tiếp tục kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới chống lại bà.

Politico cho hay, vụ việc này cũng gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa bà Von der Leyen với bà Kaja Kallas, người phụ trách chính sách đối ngoại hiện tại của EU khi cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động liên quan đến Cơ quan Hành động đối ngoại do bà Kallas giám sát.

“Tôi biết những người không ưa bà Von der Leyen sẽ dùng chuyện này và mọi cách khác để chống lại bà ấy. Vì Chủ tịch Von der Leyen là nhà lãnh đạo dễ nhận biết nhất ở Brussels nên họ đổ lỗi cho bà ấy… Bà ấy không phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thể chế”, một quan chức EU lên tiếng bảo vệ bà Von der Leyen.

Theo đài RT, bê bối trên còn liên quan đến vụ “Pfizergate”, tập trung vào các cuộc đàm phán về vắc-xin Covid-19 giữa bà Von der Leyen với tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer. Ủy ban EU dưới sự lãnh đạo của nữ chính khách này bị chỉ trích vì từ chối tiết lộ hoặc lưu giữ các tin nhắn văn bản quan trọng với giám đốc điều hành Pfizer. Tranh cãi sau đó đã dẫn đến một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Nghị viện châu Âu nhưng bà Von der Leyen cuối cùng đã vượt qua được.

Bà Von der Leyen cũng được coi là người ủng hộ chủ chốt cho việc quân sự hóa EU và viện trợ quân sự cho Ukraine. Nữ lãnh đạo EU này đã thúc đẩy việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev thông qua chương trình "cho vay bồi thường" bất chấp sự phản đối từ Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn số tài sản bị phong tỏa của Nga và đã cảnh báo về những rủi ro pháp lý cũng như địa chính trị to lớn của động thái này.