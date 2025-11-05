Năm 2023, hội nghị EU-CELAC diễn ra ở Bỉ. Ảnh: Bloomberg

Theo Financial Times, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn không tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC vào tuần tới tại Santa Marta, Colombia. Việc rút lui này diễn ra sau khi ông Trump cáo buộc Tổng thống Colombia Gustavo Petro, đồng chủ trì hội nghị là "kẻ buôn bán ma túy trái phép" và đang đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các quan chức EU được cho không muốn bị lôi kéo vào cuộc đối đầu đang leo thang cũng như không muốn làm phật lòng tổng thống Mỹ, vốn có thể ảnh hưởng tới một thỏa thuận thương mại mong manh đã được nhất trí vào mùa hè.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết, bà Von der Leyen sẽ không tham dự do chương trình nghị sự hiện tại và số lượng người tham dự thấp. Berlin cũng nêu lý do tương tự cho việc Thủ tướng Merz vắng mặt, trong khi Điện Elysee xác nhận quyết định của Tổng thống Macron mà không giải thích thêm.

Một quan chức cấp cao của Mỹ Latinh nói, hội nghị có thể bị hủy vào phút chót và tình hình rất phức tạp. Theo hãng tin Bloomberg, chỉ có 5 nhà lãnh đạo châu Âu và 3 nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, Caribe xác nhận tham dự cuộc họp diễn ra vào các ngày 9 - 10/11.

EU và CELAC đại diện cho 50 quốc gia và chiếm 21% GDP toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC được tổ chức để thảo luận về các vấn đề như tăng cường quan hệ thương mại và chống tội phạm có tổ chức. Ban tổ chức dự định thu hút 60 nhà lãnh đạo từ các nước tới tham dự sự kiện.