Truyền thông Nhật Bản đưa tin người mẫu Sannomiya Suzu đã bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy và thuốc hướng thần, liên quan đến hành vi đồng tàng trữ ketamine.

Theo cơ quan điều tra, cảnh sát nhận được tin báo về việc 2 người có dấu hiệu sử dụng chất cấm tại một quán bar ở thành phố Kochi. Sau khi cả 2 rời khỏi quán và bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ketamine trong ô tô tại bãi đỗ xe. Danh tính 2 người sau đó được xác định là Sannomiya Suzu và bạn trai cô, Aoki Keishiro.

Ngày 10/6, Aoki Keishiro bị bắt khẩn cấp. Trong khi đó, Sannomiya Suzu chưa bị bắt do kết quả xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, quá trình phân tích dữ liệu từ điện thoại cho thấy cô và Aoki Keishiro đã sinh hoạt cùng nhau trong hơn 1 tuần trước thời điểm vụ việc bị phát hiện.

Nữ người mẫu kiêm diễn viên Sannomiya Suzu.

Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát quyết định bắt giữ Sannomiya Suzu vào ngày 25/6 với cáo buộc đồng tàng trữ ketamine. Đến ngày 1/7, Aoki Keishiro tiếp tục bị bắt sau khi cảnh sát xác định anh còn tàng trữ cocaine, dù trước đó đã được trả tự do.

Tại cơ quan điều tra, Sannomiya Suzu phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Cô khẳng định số ketamine không thuộc về mình và không hề biết trong xe có cất giấu chất cấm. Trong khi đó, Aoki Keishiro cũng bác bỏ hành vi phạm tội, khai rằng chiếc ba lô là của mình nhưng không biết bên trong có chứa ketamine.

Hiện cảnh sát tỉnh Kochi tiếp tục điều tra nguồn gốc số ketamine, mục đích tàng trữ cũng như mức độ liên quan của từng nghi phạm. Nhà chức trách chưa công bố kết luận cuối cùng về vụ án.

Sau khi thông tin được lan truyền, công ty quản lý của Sannomiya Suzu cho biết đã chấm dứt hợp đồng với cô từ năm 2024 song từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể vì lý do bảo mật thông tin cá nhân. Đơn vị này cũng khẳng định chưa từng phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng ma túy hay vi phạm pháp luật nào của nữ người mẫu trong thời gian cô còn trực thuộc công ty.

Sannomiya Suzu nổi tiếng sau khi giành "Giải thưởng Bình chọn" của độc giả Miss Magazine năm 2022.

Sannomiya Suzu sinh năm 2004, là người mẫu kiêm diễn viên người Nhật Bản. Cô được nhiều khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Hôm nay, tôi đã thích bạn: Mùa hè bầu trời xanh (Today, I Fell in Love: Summer Sky Edition) phát sóng năm 2020.

Năm 2022, Sannomiya Suzu vượt qua hơn 3.000 thí sinh để giành Giải thưởng Bình chọn của độc giả tại cuộc thi Miss Magazine 2022. Sau đó, cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh Goodbye, Erymantos.

Sannomiya Suzu trên mạng xã hội:

Nguồn: Yahoo