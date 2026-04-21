Ngày 21/4, Nate đưa tin Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk bị Cơ quan Cảnh sát Seoul đề nghị lệnh bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Thị trường vốn, cụ thể là hành vi giao dịch gian lận.

Theo điều tra, trước khi HYBE lên sàn chứng khoán lần đầu (IPO) vào năm 2020, ông Bang Si Hyuk bị cho là đã cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư vào năm 2019 khiến họ tin kế hoạch niêm yết sẽ bị trì hoãn. Sau đó, ông mua lại cổ phần và chuyển nhượng cho một pháp nhân đặc biệt liên quan đến quỹ đầu tư do mình thiết lập, thu về khoản lợi nhuận ước tính khoảng 190 tỷ won (3.400 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng nhận định quá trình này có dấu hiệu “giao dịch gian dối nhằm trục lợi”. Từ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát đã triệu tập ông tổng cộng 5 lần để phục vụ điều tra trước khi tiến tới đề nghị bắt giữ.

Cuối năm 2024, lực lượng chức năng từng xin lệnh khám xét nhưng bị công tố từ chối 2 lần với lý do cần chờ kết quả từ Cơ quan Giám sát Tài chính. Đến nay, sau quá trình rà soát, vụ việc được cho là đã bước vào giai đoạn kết luận.

Đáng chú ý, động thái xin lệnh bắt giữ diễn ra khoảng 5 tháng sau lần triệu tập cuối cùng vào tháng 11/2025.

Liên quan vụ việc, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc được cho là đã gửi thư đề nghị hỗ trợ để ông Bang Si Hyuk xuất cảnh tham dự lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ngày 4/7, đồng thời phục vụ các hoạt động liên quan đến chuyến lưu diễn toàn cầu của BTS. Tuy nhiên, hiện ông đang bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh.

Bang Si Hyuk sinh năm 1972, là nhà sản xuất âm nhạc và doanh nhân nổi tiếng, được biết đến là người đứng sau thành công toàn cầu của BTS. Trước khi sáng lập Big Hit Entertainment (tiền thân của HYBE) vào năm 2005, ông từng làm việc tại JYP Entertainment cùng Park Jin Young.

