Tờ Metro đưa tin nữ người mẫu Dolli Molnárová (29 tuổi) được phát hiện tử vong trong căn hộ riêng tại Budapest, Hungary. Trước đó, bạn bè trình báo cảnh sát về việc không thể liên lạc với cô trong nhiều ngày.

Sau khi tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân với nhiều vết thương do dao gây ra ở vùng cổ và thân trên, kèm theo dấu hiệu bị siết cổ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu giằng co mạnh, làm dấy lên nghi vấn Dolli quen biết hung thủ và tự nguyện cho người này vào nhà. Ngoài ra, cảnh sát cũng ghi nhận một số tài sản cá nhân trong căn hộ bị lấy đi, củng cố khả năng đây là vụ án có động cơ tài chính.

Nữ người mẫu Dolli Molnárová.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông (33 tuổi), được xác định là nghi phạm chính. Theo thông tin công bố, người này đã thừa nhận liên quan đến cái chết của Dolli và khai rằng mục đích gây án nhằm chiếm đoạt tiền.

Dolli Molnárová là gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò người mẫu và influencer trong lĩnh vực thể hình. Cô thường xuyên chia sẻ các bài tập luyện, chế độ dinh dưỡng và phong cách sống lành mạnh, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Thông tin về cái chết của Dolli đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, hàng loạt lời chia buồn tới gia đình người mẫu.

