Ngày 2/12, tờ Life đưa tin nữ người mẫu Stefanie Pieper (31 tuổi) được phát hiện tử vong trong một chiếc vali tại khu rừng hẻo lánh ở Slovenia, vài ngày sau khi cô mất tích bí ẩn.

Theo cơ quan chức năng, Stefanie được nhìn thấy lần cuối vào tối 23/11 khi xuống taxi sau một buổi tiệc. Cô dự kiến tham gia buổi chụp hình vào sáng hôm sau nhưng không xuất hiện và không thể liên lạc, khiến gia đình lập tức báo cảnh sát về sự mất tích.

Trước khi biến mất, Stefanie gửi tin nhắn WhatsApp cho một người bạn, nói rằng cô cảm thấy có người lạ quanh khu nhà mình. Truyền thông địa phương cho biết cô nhìn thấy bạn trai cũ ở đó và hàng xóm nghe thấy hai người tranh cãi lớn. Khi Stefanie vắng mặt tại nơi làm việc suốt 3 ngày, cảnh sát chính thức mở hồ sơ tìm kiếm.

Nữ người mẫu Stefanie Pieper.

Trong thông cáo, cảnh sát cho biết bạn trai cũ của Stefanie cùng một số thành viên gia đình anh ta đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang được thẩm vấn. Điều tra ban đầu cho thấy bạn trai cũ thừa nhận siết cổ nạn nhân và dẫn cảnh sát đến nơi hắn ta giấu thi thể. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra song song tại Slovenia và Áo với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.

Stefanie Pieper làm người mẫu và hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang châu Âu. Bạn bè nhận xét cô luôn tràn đầy năng lượng, chăm chỉ và có tinh thần kỷ luật trong công việc.

