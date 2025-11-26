Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã bắt giam Văn Khang (30 tuổi, trú phường An Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đối tượng Nguyễn Thành Trung (26 tuổi) và Võ Trung Hiếu (25 tuổi, cùng trú phường An Bình) bị bắt về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị can Văn Khang. Ảnh: CACC

Trước đó, liên quan đến vụ án này, công an đã khởi tố 8 đối tượng, trong đó có Lê Ngọc Tài, Nguyễn Thành Lộc, Huỳnh Tấn Đạt và Trần Tấn Lợi.

Theo kết quả điều tra, nhóm thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, chúng đã bàn bạc kế hoạch thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Thủ đoạn của nhóm rất tinh vi, với sự phân công vai trò cụ thể: Tài tìm kiếm xe cho thuê; Lộc đứng tên ký hợp đồng; Đạt cầm cố xe máy cá nhân để lấy vốn trả tiền thuê xe đợt đầu; Lợi lo liệu giấy tờ mua bán giả để tạo vỏ bọc hợp pháp. Sau khi lấy được ô tô, chúng báo mất xe với chủ sở hữu để che giấu hành vi.

Hai bị can Trung, Hiếu. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, công an xác định Văn Khang đã giúp sức cho nhóm của Tài thuê ô tô và trực tiếp giao xe đi tiêu thụ. Trung và Hiếu tham gia đứng tên trên các giấy tờ cầm cố, mua bán để hưởng lợi bất chính.

Tính đến nay, nhóm này đã thực hiện trót lọt 3 vụ chiếm đoạt ô tô và nhiều xe máy, bán hoặc cầm cố cho đối tượng Châu Chí Nghĩa để chia nhau tiền.

Cơ quan công an đã thu giữ 3 ô tô (trị giá hơn 1,5 tỷ đồng), 3 xe máy cùng nhiều giấy tờ, tang vật liên quan để phục vụ điều tra.