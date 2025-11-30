Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Trịnh Hữu Cường (47 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người. Cơ quan điều tra đồng thời tạm giữ hình sự P.M.T. (16 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi phạm Trịnh Hữu Cường. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, tối 29/11, gia đình ông T.H.Q. (49 tuổi, ngụ ấp Thạnh An 2, xã Thạnh Thới An) tổ chức đám cưới cho con trai. Trong lúc tiệc diễn ra, giữa một nhóm người đang nhảy múa, hát hò xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi rồi xô xát.

Trong lúc hỗn chiến, anh Trần Chí Tưởng (22 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực, tử vong tại chỗ.

Vụ việc cũng khiến anh Trịnh Hữu Khanh (35 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa) bị thương nặng ở vùng bụng và anh Phan Văn Sang (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) bị thương ở tay.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt các nghi phạm.