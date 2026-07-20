Mất liên lạc

Ngồi trong căn nhà xập xệ, chị Trần Thị Ngọc Hương (SN 1985, xã Phước Long, Cà Mau) lộ rõ vẻ u buồn, lo lắng. Bởi, chị đã mất liên lạc với cô con gái thứ 2 của mình suốt gần 20 ngày qua. Dù gia đình cố gắng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Theo thông tin, ngày 29/6, vợ chồng chị Hương dẫn theo 2 con gái gồm Võ Thị Ngân (SN 2007) và Võ Thị Hằng (SN 2009) đến trụ sở Công an xã Phước Long làm căn cước công dân.

Sau đó, vợ chồng chị ra về trước. Ngân và em gái ở lại để hoàn thiện hồ sơ. Đến trưa, chị Hương chỉ thấy Hằng trở về. Thấy lạ, chị hỏi thì Hằng nói, Ngân được người anh bà con đưa về trước.

Chị Hương lộ vẻ u buồn, mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm con gái mất liên lạc chưa đem lại kết quả

Chị Hương chia sẻ: “Con gái tôi kể, hơn 11h ngày 29/6, sau khi làm giấy tờ xong, Ngân than đói nên hai chị em dắt nhau qua đường, vào quán ăn uống.

Tại đây, cả hai gặp người anh bà con tên H. khoảng 30 tuổi. H. nói với Hằng là mình sẽ đưa Ngân về để Hằng chạy xe một mình cho nhẹ. Ngay sau đó, H. chở Ngân đi.

Hằng định chạy theo thì xe bất ngờ gặp sự cố, phải đến tiệm sửa chữa gần đó khắc phục rồi mới trở về nhà. Hằng đinh ninh Ngân đã về, đang đợi mình ở nhà.

Tôi đợi mãi không thấy Ngân về nên rất lo lắng. Vợ chồng tôi gọi điện thoại, tìm mọi cách liên lạc với Ngân nhưng không được. Tôi gọi điện thoại cho H. cũng không liên lạc được”.

Lo sợ có điều bất trắc, chị Hương cùng chồng đến nhà H. để tìm con. Tuy nhiên người nhà của H. cho biết nam thanh niên không có mặt ở nhà và gia đình cũng không liên lạc được với H..

Không còn cách nào khác, chị Hương đến Công an xã Phước Long trình báo việc con gái mất liên lạc, đồng thời nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Long đã phát thông báo tìm em Võ Thị Ngân và kêu gọi người dân, cộng đồng mạng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Thông báo nêu rõ: "Chị Trần Thị Ngọc Hương trình báo con gái là Võ Thị Ngân (SN 2007), ngụ ấp Phước 3B (cũ), rời khỏi nhà từ ngày 29/6/2026. Đến nay, gia đình vẫn chưa liên lạc được.

Hiện gia đình rất lo lắng, mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của người dân để sớm tìm thấy em".

Mong con trở về an toàn

Những ngày qua, chị Hương sống trong hoang mang, lo lắng. Sau khi trình báo công an, chị và chồng cũng rong ruổi khắp nơi tìm con nhưng vẫn chưa có thông tin về con gái.

Theo chị Hương, Ngân rất ngoan hiền. Em nghỉ học từ năm lớp 6 và chỉ ở nhà giúp mẹ quản lý tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình.

Ngân trước khi đi theo người thân rồi bất ngờ mất liên lạc với gia đình

Dù đã 19 tuổi, Ngân vẫn khá nhút nhát. Em không ra ngoài đi làm và cũng chưa từng thể hiện ý định muốn tìm việc làm. Ngoài những lần cùng em gái đi lấy hàng về cho mẹ bán, Ngân gần như không rời khỏi nhà.

Theo bố mẹ, Ngân không tụ tập bạn bè, chưa từng yêu đương. Trước khi mất liên lạc, Ngân không có biểu hiện gì bất thường.

Trong khi đó, H. là bà con của chị Hương. H. gọi chị bằng cô. H. cũng thường đến nhà chị chơi. Mỗi khi H. đến, chị em Ngân cũng trò chuyện, vui chơi bình thường với người này.

Chị Hương quả quyết không nhận thấy giữa H. và Ngân có biểu hiện gì khác lạ. Vì vậy, khi biết con gái đi theo H. rồi mất liên lạc, chị rất bất ngờ và khó hiểu.

Chị Hương bộc bạch: “Con gái mất liên lạc nhiều ngày, lòng tôi rối bời. Dù đã làm nhiều cách, tôi vẫn chưa có tin tức gì của cháu nên càng thêm hoang mang. Bây giờ, điều tôi mong mỏi nhất là tìm thấy con, mong con trở về nhà an toàn.

Thời điểm mất liên lạc, Ngân mặc áo khoác màu hồng nhạt, áo trong màu đỏ nhạt, quần jean màu xanh. Cháu có ngoại hình ưa nhìn, cao khoảng 1m57, nặng 51kg.

Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn. Tôi bán tạp hóa nhỏ, chồng làm ruộng, chạy xe ôm nên không có nhiều điều kiện để tìm kiếm con. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng”.

Ảnh: NVCC

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