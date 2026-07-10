Nữ phó giám đốc kiện ngân hàng đòi gần 816 triệu

Sau khi nhận thư mời làm việc vào tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Hoài T. (TPHCM) bắt đầu làm việc tại Ngân hàng TMCP X. với vị trí Phó giám đốc Văn phòng theo hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng.

Theo thư mời nhận việc, tổng thu nhập của bà T. gồm mức lương 130 triệu đồng/tháng, phụ cấp thu hút 20 triệu đồng/tháng cùng các khoản phụ cấp khác theo quy định của ngân hàng.

Sau đó, hai bên ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng từ ngày 11/8/2020 đến 10/8/2021. Hợp đồng chỉ ghi mức lương cơ bản hơn 16,1 triệu đồng/tháng và quy định tiền lương sẽ được điều chỉnh theo kết quả công việc cũng như các quy định của ngân hàng. Còn chức danh theo sự phân công của tổng giám đốc.

Hết hạn hợp đồng, bà T. vẫn tiếp tục làm việc. Theo hồ sơ vụ án, trong 30 ngày sau khi hợp đồng hết hạn, ngân hàng vẫn chi trả cho bà mức lương và phụ cấp với tổng thu nhập 150 triệu đồng/tháng.

Đòi ngân hàng trả thêm gần 816 triệu tiền lương, nữ phó giám đốc nhận kết đắng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đến ngày 8/9/2021, ngân hàng thông báo mức lương và phụ cấp mới là 56,3 triệu đồng/tháng để hai bên tiếp tục ký hợp đồng lao động mới hoặc chấm dứt quan hệ lao động.

Ngày 21/10/2021, hai bên ký hợp đồng lao động mới nhưng thống nhất hợp đồng có hiệu lực từ ngày 11/8/2021 đến 10/8/2022. Sau đó, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 16/2/2022.

Cho rằng mức thu nhập 150 triệu đồng/tháng mới là thỏa thuận thực tế giữa hai bên, bà T. khởi kiện yêu cầu ngân hàng thanh toán các khoản còn thiếu, bao gồm:

Tiền lương từ tháng 9/2021 đến ngày 15/2/2022 với mức lương gộp 150 triệu đồng/tháng, tổng số tiền hơn 494 triệu đồng.

Tiền lương tháng 13 năm 2021 là 93,7 triệu đồng. Tiền thưởng KPI tương đương hai tháng lương còn thiếu 187,4 triệu đồng. Tiền nghỉ phép năm chưa sử dụng hơn 22 triệu đồng; tiền lãi do chậm thanh toán gần 17,5 triệu đồng.

Tổng số tiền bà T. yêu cầu ngân hàng thanh toán gần 816 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận 1 (TPHCM) không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà T. Tòa xác định ngân hàng đã thanh toán đầy đủ tiền lương, phụ cấp, lương tháng 13, thưởng KPI và tiền nghỉ phép theo các thỏa thuận giữa hai bên.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bà T. kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm sửa án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Tòa xác định hợp đồng mới là căn cứ xác định tiền lương

Xét xử phúc thẩm, TAND TPHCM nhận định giữa bà T. và ngân hàng đã ký hai hợp đồng lao động, đều được xác lập trên cơ sở tự nguyện, đúng quy định pháp luật và có giá trị pháp lý.

Theo Hội đồng xét xử, việc hợp đồng lao động mới được ký vào tháng 10/2021 nhưng có hiệu lực từ tháng 8/2021 xuất phát từ nguyên nhân khách quan do thời điểm đó TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Điều này không làm mất hiệu lực của hợp đồng cũng như ý chí của các bên khi xác lập quan hệ lao động.

Tòa cũng cho biết, theo xác nhận của cả nguyên đơn và bị đơn, thẩm quyền quyết định chức vụ và mức lương của bà T. thuộc hội đồng quản trị của ngân hàng, không thuộc các phòng ban.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/9/2021, tổng giám đốc ngân hàng ban hành thông báo nêu rõ mức lương và phụ cấp là 56,3 triệu đồng/tháng để hai bên tiếp tục giao kết hợp đồng lao động mới. Nếu bà T. không đồng ý thì quan hệ lao động sẽ chấm dứt.

Hội đồng xét xử cho rằng, bà T. đã nhận được thông báo này, sau đó vẫn tiếp tục làm việc, ký hợp đồng lao động mới và không có khiếu nại hay thắc mắc về việc ký kết hợp đồng.

Đối với các email mà nguyên đơn cho rằng thể hiện việc hai bên đã thống nhất mức lương 150 triệu đồng/tháng, tòa nhận định các tài liệu này không chứng minh được người có thẩm quyền của ngân hàng đã phê duyệt mức lương đó theo hợp đồng lao động mới.

Nguyên đơn cũng cho rằng đã phản đối mức lương mới và làm việc với một phó tổng giám đốc ngân hàng sau khi nhận thông báo ngày 8/9/2021. Tuy nhiên, phía ngân hàng phủ nhận nội dung này, còn bà T. không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh nên tòa không có cơ sở xem xét.

Đối với yêu cầu buộc ngân hàng cung cấp quy chế tiền lương, phụ cấp và các quy định liên quan đến việc trả lương, Hội đồng xét xử nhận định trong quá trình giải quyết vụ án, ngân hàng đã cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của tòa.

Từ các chứng cứ có trong hồ sơ, tòa xác định ngân hàng đã thanh toán đầy đủ tiền lương, phụ cấp, lương tháng 13, thưởng KPI và tiền nghỉ phép năm cho bà T. theo các thỏa thuận tại hợp đồng lao động mới và các thông báo nội bộ liên quan.

Do đó, TAND TPHCM quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bà T., giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận 1, đồng nghĩa với việc không chấp nhận yêu cầu buộc ngân hàng thanh toán gần 816 triệu đồng mà nguyên đơn yêu cầu.