Điều đáng nói là sau một năm rưỡi sống chậm lại tại Thụy Sĩ - một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, Florence thừa nhận cô chưa hề có ý định quay lại làm việc toàn thời gian.

Quyết định đến trong một đêm Valentine

Câu chuyện bắt đầu vào ngày Valentine năm 2024. Florence Poirel khi đó 35 tuổi, cùng bạn đời Jan - cũng là một nhân viên kỳ cựu của Google, mở sâm panh sau một ngày làm việc căng thẳng. Từ một câu nói nửa đùa nửa thật rằng cuộc sống sẽ ra sao nếu cả hai đều nghỉ việc, cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

“Chúng tôi tự hỏi: Tại sao không? Vì sao không thử bước thêm một bước?”, Florence kể lại với CNBC Make It. Đến cuối buổi tối hôm đó, cả hai đã đi tới quyết định: nghỉ việc.

Florence Poirel từ bỏ vị trí quản lý dự án tại Google với mức lương hơn 10 tỷ đồng/năm để thử nghiệm "nghỉ hưu non" 18 tháng. Ảnh: CNBC

Florence Poirel không đưa ra quyết định rời bỏ sự nghiệp một cách bốc đồng hay liều lĩnh. Cô tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh và kinh tế, từng làm marketing tại Bỉ trước khi chuyển đến Dublin (Ireland) năm 2013 mà chưa hề có công việc nào trong tay.

Chỉ một năm sau, Florence đã đặt chân vào Google với vai trò cộng tác viên kiểm duyệt nội dung. Năm 2017, cô chuyển sang văn phòng Google tại thành phố Zurich, đảm nhiệm vị trí quản lý dự án và được thăng chức 3 lần liên tiếp trong những năm sau đó.

Mức thu nhập của Florence đạt khoảng 390.000 USD (khoảng 10,2 tỷ đồng)/năm, bao gồm lương, cổ phiếu và thưởng. Đây là một con số cực kỳ hiếm ngay cả trong giới công nghệ.

Khi thời gian trở thành tài sản quý giá nhất

Jan, chồng Florence, hơn cô 17 tuổi. Chính sự chênh lệch này đã khiến Florence bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống dài hạn. “Tôi nhận ra rằng nếu chờ đến tuổi nghỉ hưu truyền thống, anh ấy sẽ đã rất lớn tuổi. Tôi không muốn dành những năm tháng khỏe mạnh nhất của mình chỉ để làm việc”, cô nói.

Florence bắt đầu tìm kiếm một lối đi khác. Từ khóa cô tra cứu trên mạng rất đơn giản: “Làm thế nào để nghỉ hưu sớm hơn 17 năm?”.

Câu trả lời dẫn cô đến phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm).

Florence tự nhận mình là người hơi "mọt sách", đặc biệt yêu thích Excel. Cô theo dõi chi tiết mọi khoản: giá trị tài sản ròng, chi tiêu hàng tháng, đầu tư, thậm chí cả chi phí di chuyển, ăn uống.

Florence Poirel rút ra bài học quan trọng: giá trị của thời gian còn quý hơn tiền bạc, đồng thời minh họa cách quản lý tài chính cá nhân thông minh giúp cô tự do sắp xếp cuộc sống và công việc. Ảnh: CNBC

Không chọn lối sống kham khổ, Florence vẫn chi tiêu có ý thức: mua sắm ở các cửa hàng giảm giá, hạn chế ăn ngoài, ưu tiên trải nghiệm hơn vật chất.

“FIRE không có nghĩa là ăn mì gói hay sống chen chúc. Với tôi, nó chỉ đơn giản là biết mình đang tiêu tiền cho điều gì”, cô nói.

Tính đến tháng 1/2024, trước khi chính thức nghỉ việc, Florence đã tích lũy được khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng), đủ để trang trải nhiều năm sinh hoạt mà không cần đi làm.

Thay vì nghỉ hưu hoàn toàn, Florence chọn một phương án thận trọng hơn: nghỉ hưu có thời hạn (mini retirement), với ngân sách đủ sống 18 tháng.

Giờ đây, những ngày của Florence trôi qua chậm rãi: đọc sách, bơi, leo núi, và du lịch tới Brazil hay Australia cùng bạn đời. “Tôi tưởng mình sẽ chán rất nhanh. Nhưng sau 18 tháng, tôi chưa từng có một ngày nào thấy trống rỗng”, Florence, nay 37 tuổi, chia sẻ.

Sau 18 tháng “nghỉ hưu thử nghiệm”, Florence chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc quay lại môi trường doanh nghiệp. Cô không loại trừ khả năng trở lại làm việc toàn thời gian nhưng khẳng định rằng nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ phải linh hoạt hơn rất nhiều so với trước đây.

“Với tôi, FIRE không còn đơn thuần là nghỉ hưu sớm”, Florence chia sẻ. “Nó là trạng thái làm việc thư giãn, khi bạn vẫn làm việc nhưng không để công việc kiểm soát toàn bộ cuộc sống”.

Điều quan trọng nhất mà Florence Poirel rút ra sau giai đoạn rời khỏi guồng quay công việc không nằm ở những con số tài chính. Đó là cách cô nhìn lại giá trị của thời gian.

“Bạn không thể mua thêm thời gian, không thể vay mượn hay tiết kiệm nó. Thời gian cứ thế trôi đi, dù bạn có muốn hay không,” cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Florence tin rằng mình đã chạm đến ngưỡng “đủ” - đủ tiền để không phải lo lắng, đủ tự do để lựa chọn cách sống, và đủ can đảm để bước xuống khỏi chiếc thang sự nghiệp mà hàng triệu người vẫn đang mải miết trèo lên mỗi ngày.