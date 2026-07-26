Từ sáng sớm những ngày cuối tuần, căn bếp của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã đỏ lửa. Các cán bộ, hội viên tất bật sơ chế thực phẩm, nấu nướng rồi cẩn thận đóng gói từng suất cơm nóng.

Mỗi suất ăn đều được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với nước uống, quà động viên và các nhu yếu phẩm, tất cả được nhanh chóng chuyển vào hiện trường để tiếp sức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các nữ quân nhân vượt đường rừng dốc đứng, đi bộ hơn một giờ để đến hang Đá Sập. Ảnh: Quang Cường

Hang Đá Sập nằm dưới chân dãy núi Sơn Gà, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, cách xa khu dân cư. Đường vào xuyên rừng, nhiều đoạn dốc đứng, bị cây cối và đất đá che lấp.

Mang theo cơm và nhu yếu phẩm, các nữ quân nhân men theo sườn núi, vượt hơn 1km đường rừng. Nhiều đoạn lối đi trơn trượt, chỉ đủ một người qua. Sau hơn một giờ băng rừng, đoàn mới đến được nơi lực lượng tìm kiếm đang làm nhiệm vụ.

Địa hình hiểm trở khiến máy móc hạng nặng không thể tiếp cận hiện trường. Cán bộ, chiến sĩ phải luồn qua những khe đá hẹp, đội đèn pin trên đầu, dùng dụng cụ thủ công bóc tách từng lớp đất đá trong hang.

Bên trong hang chật hẹp, thiếu ánh sáng, nhiều vị trí bị đất đá vùi lấp và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Mỗi dấu tích, di vật được phát hiện đều được xử lý cẩn trọng theo đúng quy trình.

Đường vào hang Đá Sập dốc đứng, nhiều đoạn trơn trượt, người đi phải bám cây để di chuyển. Ảnh: Quang Cường

Hang Đá Sập từng là nơi đồn trú của các đơn vị hoạt động trên chiến trường Quảng Đà trong kháng chiến. Ngày 25/4/1969, khu vực này hứng chịu trận tập kích bằng máy bay và pháo binh của Mỹ, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhiều tháng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã thu thập thông tin, xác minh và tổ chức tìm kiếm tại hang Đá Sập.

Ngày 13/7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Đến ngày 20/7, thêm 2 hài cốt được tìm thấy; hai ngày sau, lực lượng tiếp tục cất bốc thêm một hài cốt.

Ngày 25/7, khi mở rộng phạm vi tìm kiếm vào khu vực sâu trong hang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ.

Nén hương tri ân được thắp lên bên những hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại hang Đá Sập. Ảnh: Quang Cường

Đến nay, sau gần hai tuần tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 9, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện một vị trí có nhiều dấu hiệu nghi còn hài cốt. Khu vực này đã được khoanh vùng để tiếp tục xác minh theo đúng quy trình.

Bữa cơm nóng giữa rừng tiếp thêm sức cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Ngoài tổ chức nấu ăn, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng còn phối hợp với các nhà hảo tâm trao nước uống, quà và một số nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của lực lượng bám trụ tại hiện trường.

Hoạt động nấu cơm, vận chuyển nhu yếu phẩm sẽ được duy trì vào các ngày cuối tuần cho đến khi nhiệm vụ tìm kiếm tại Hang Đá Sập kết thúc.

Giữa núi rừng hiểm trở, những suất cơm nóng mang theo tình cảm của đồng đội như hơi ấm từ hậu phương, tiếp sức lực lượng làm nhiệm vụ trên hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với quê hương.