Tin sao Việt 3/7: Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ chia sẻ bản thân "mất tất cả" sau khi bị bắt trong vụ án ma túy, xem đây là bài học đắt giá và nhắn nhủ mọi người tránh xa chất cấm (nguồn: VTV)

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Minh Phi

Ảnh: FBNV