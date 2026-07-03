Tin sao Việt 3/7: Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ chia sẻ bản thân "mất tất cả" sau khi bị bắt trong vụ án ma túy, xem đây là bài học đắt giá và nhắn nhủ mọi người tránh xa chất cấm (nguồn: VTV)

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Minh Phi

Ảnh: FBNV

Bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ
Bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ
Từ dấu hiệu bất thường tại một khách sạn, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn. 48 đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý, trong đó có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.