Tháng 5 vừa qua, Alisa nhận hai bằng cao đẳng ngành Toán học và Khoa học tổng hợp từ Trường Crafton Hills College (California, Mỹ), nơi em bắt đầu theo học khi mới 8 tuổi. Mùa thu năm nay, Alisa sẽ bước vào Đại học California, Riverside để theo học ngành Khoa học máy tính, với mong muốn sau này làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Từ bỏ sự nghiệp luật sư để nuôi dạy con

Khi Alisa mới 1 tuổi, ông bố đơn thân Rafael quyết định nghỉ hẳn công việc luật sư tranh tụng tại California để toàn tâm chăm sóc và dạy dỗ con. Anh có một nguyên tắc bất di bất dịch: “Con cái là trên hết. Con gái quan trọng hơn tất cả, kể cả bản thân tôi”.

Anh nhớ lại: “Khi tôi mới bắt đầu, nhiều người ngạc nhiên nói 'Anh định bỏ nghề luật sư để ở nhà dạy học cho một đứa bé mới 1 tuổi sao?’ Họ nghĩ đó là sai lầm lớn”.

Nhưng anh khẳng định bản thân tin rằng đó là quyết định đúng ngay từ đầu. "Giờ nhìn lại sau 10 năm, tôi hoàn toàn không hối tiếc. Đó là niềm vui, là đặc ân và cũng là vinh dự khi được dạy con”.

Với ông bố Rafael Perales, con gái là trên hết và anh dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho con.

Theo CNBC, dù mất nguồn thu nhập ổn định, người cha tin lựa chọn này là đúng. Gia đình sống nhờ tiền cho thuê một căn nhà thương mại anh mua được nhờ khoản thừa kế nhỏ từ cha mẹ. “Nhiều lúc lo lắng về chuyện tiền nong, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc ưu tiên cho giáo dục của con là đúng đắn”, anh Rafael chia sẻ.

Anh cho biết, Alisa vốn đã thông minh bẩm sinh, rất nhanh nhạy. Mọi người xung quanh đều nhận ra bé được trời phú cho điều gì đó đặc biệt.

Tuy vậy, anh nói: “Rõ ràng con bé không sinh ra đã biết giải tích hay lượng giác. Để từ một đứa trẻ trở thành sinh viên tốt nghiệp đại học khi mới bằng nửa tuổi bạn bè cùng lớp là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ”.

Nếp sinh hoạt kỷ luật và niềm vui tuổi thơ

Ngay từ khi bắt đầu, Alisa học bảng chữ cái và hát các bài thiếu nhi. Đến 2,5 tuổi, em đã có thể đọc truyện nhiều chương.

“Đó chỉ là một quá trình từng bước một. Không có phép màu nào cả. Tất cả đều là đi từng bước, từng bước”, ông bố kể

Ở tuổi 11, Alisa đã tốt nghiệp 2 trường cao đẳng cộng đồng, chuẩn bị vào đại học.

Tại nhà riêng ở San Bernardino (California), hai cha con duy trì lịch học từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều, 6 ngày mỗi tuần.

“Chúng tôi không có kỳ nghỉ hè, cũng chẳng có kỳ nghỉ đông”, anh Rafael kể. Thay vào đó, mùa hè, anh đưa con tham gia các chuyến học tập thực tế tại công viên quốc gia Grand Canyon, núi Rushmore (nơi chạm khắc gương mặt của 4 đời tổng thống Mỹ) hay vườn quốc gia lâu đời Yellowstone. Dù vậy, gia đình vẫn dành thời gian nghỉ cho những ngày lễ lớn như Quốc khánh Mỹ 4/7, giáng sinh và sinh nhật.

Khi Alisa lên 4 tuổi, hai cha con quyết định nghỉ học vào thứ Tư hằng tuần để đi Disneyland. “Con bé học rất tốt, nên tôi muốn thường xuyên thưởng và tạo cho con sự háo hức mỗi tuần, chờ đợi những điều mới mẻ và thú vị sắp đến”, anh Rafael nói. Đó cũng chính là chiến lược của ông bố này: Biến việc học trở nên cực kỳ vui vẻ.

Năm lên 5, Alisa bắt đầu học đại số, sau đó chuyển sang hình học. Đến 8 tuổi, em đã hoàn thành toàn bộ chương trình phổ thông và lấy bằng tốt nghiệp trung học theo quy định của bang California (Mỹ).

Sau đó, những gì em muốn học cao hơn cả khả năng của người cha.

“Không phải tôi không muốn dạy, mà là tôi không biết làm giải tích, cũng không thật sự biết nhiều về lượng giác”, anh Rafael thừa nhận.

Trong khi hầu hết trẻ em cùng tuổi bắt đầu vào lớp 3, Alisa đã ghi danh vào một trường cao đẳng cộng đồng với tư cách sinh viên đặc biệt, vào mùa xuân 2023.

“Đó là lần đầu tiên con bé bước vào một lớp học công lập. Tôi nghĩ có thể con sẽ thấy e dè. Trái lại, Alisa rất háo hức khi được học cùng người khác và trải nghiệm cảm giác có thầy cô đứng lớp thay vì chỉ có bố”, anh Rafael kể.

Anh tiếp lời: “Với con bé, lớp học giống như trên TV, trong phim vậy. Con bé không gặp khó khăn gì và chưa bao giờ than phiền rằng thấy không thoải mái hay bị ai đối xử không tốt”.

Trong những giờ học của Alisa, anh Rafael luôn đợi ở trong khuôn viên trường.

“Có rất nhiều sinh viên trong lớp. Con quen với cảnh chỉ có con và bố ngồi học cùng nhau. Giờ thì lớp đông hơn hẳn, và tất nhiên, các bạn cùng lớp cũng lớn tuổi hơn con rất nhiều”, Alisa chia sẻ.

Dù yêu thích Toán, Vật lý và Âm nhạc, em nói: “Điều con thích nhất là được học những điều mới”.

Có lịch học khá dày đặc nhưng Alisa vẫn có thời gian vui chơi với bạn, du lịch khám phá đó đây.

Hướng tới tương lai

Ở tuổi 11, dự định của Alisa giống hệt những sinh viên mới: Háo hức gặp gỡ bạn bè, mong muốn đi du lịch vòng quanh thế giới và nuôi ước mơ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, em sẽ vẫn sống cùng cha, đi về giữa nhà và trường đại học. Anh Rafael dự tính sẽ ngồi đợi trong lúc con học trên lớp và chưa có ý định quay lại làm việc toàn thời gian.

“Người ta hỏi tôi bao giờ đi làm lại. Tôi bảo: Có thể một ngày nào đó, nhưng chắc chắn không phải bây giờ”, anh chia sẻ.