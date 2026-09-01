Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), người trưởng thành cần 1.000mg canxi mỗi ngày. Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ, cần nhiều hơn. Việc bổ sung đủ canxi cũng đặc biệt quan trọng với những người có nguy cơ loãng xương.

Dưới đây là 5 loại trái cây có hàm lượng canxi cao:

Cam

Một quả cam lớn cung cấp 65mg canxi. Cam cũng giàu vitamin C đồng thời là nguồn cung cấp kali tốt. Nhiều loại nước cam được bổ sung thêm canxi nhưng chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Natalie Rizzo khuyến nghị mọi người chỉ nên uống một cốc mỗi ngày.

Cam là loại quả giàu canxi và vitamin C. Ảnh: Ban Mai

Đu đủ

140g đu đủ bổ sung 29mg canxi cho cơ thể. Loại trái cây nhiệt đới này chứa nhiều dưỡng chất, gồm magie, kali, folate, lycopene cùng vitamin A, C, E và K. Ngoài canxi, đu đủ còn cung cấp sắt. Đây cũng là một trong những “siêu thực phẩm trường thọ” được sử dụng tại các vùng người dân có tuổi thọ và sức khỏe đặc biệt tốt.

Kiwi

Một quả kiwi cung cấp 26mg canxi. Kiwi chứa nhiều vitamin C hơn cam, thuộc nhóm trái cây giàu magie và kali, đồng thời chứa ít đường. Loại quả này cũng chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột và đã được chứng minh có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón mạn tính.

Mận khô

Khoảng 40g mận khô chứa 19mg canxi; 1 cốc nước ép mận khô đem tới 30mg canxi. Mận khô nổi tiếng với khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động và cũng cung cấp một lượng canxi tốt cho sức khỏe xương. Với kết cấu đặc, dai, đây là món ăn giàu dinh dưỡng. Nước ép mận khô cũng mang lại những lợi ích sức khỏe tương tự.

Mơ khô

Mơ tươi vốn chứa một lượng nhỏ canxi. Khi được sấy khô và loại bỏ nước, các dưỡng chất trở nên cô đặc hơn. Khoảng 35g mơ khô đem tới 18mg canxi.

Vẫn nên bổ sung các nguồn canxi khác

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Patricia Bannan cho biết trái cây có thể góp phần bổ sung canxi nhưng không phải nguồn cung cấp chính. Một cốc sữa chứa khoảng 300mg canxi trong khi phần lớn trái cây chỉ cung cấp 20-50mg mỗi khẩu phần.

Người không dùng sữa có thể bổ sung nước ép trái cây 100% tăng cường canxi nhưng không nên thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả vốn giàu chất xơ và nhiều dưỡng chất khác. Người ăn thuần chay nên kết hợp trái cây với sữa thực vật tăng cường canxi, đậu phụ, hạnh nhân, rau lá xanh để đáp ứng nhu cầu canxi.