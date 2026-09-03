Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường mới đây chia sẻ trường hợp một quản lý 45 tuổi gần như ngày nào cũng ăn thịt bò, thịt lợn, cuối tuần thường nướng thịt, uống bia. Khi khám sức khỏe, ông phát hiện cân nặng và huyết áp tăng. Trong một lần lên cơn gout phải nhập viện, ông được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 3. Tình trạng này được cho là có thể liên quan đến thói quen ăn thịt đỏ kéo dài.

Ăn thường xuyên, mỗi lần quá nhiều

Thịt đỏ không phải thực phẩm cần loại bỏ nhưng mọi người nên tránh ăn nhiều hằng ngày. Với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng thịt đỏ nên được kiểm soát ở mức khoảng 2-3 lần/tuần, mỗi lần 70-100g thịt chín.

Theo khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, mức tối đa là 350-500g thịt đỏ chín mỗi tuần.

Sau khi protein trong thịt được chuyển hóa, cơ thể tạo ra các chất thải chứa nitơ cần được thận xử lý. Ăn nhiều thịt trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Phân tích tổng hợp 21 nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy lượng thịt đỏ tiêu thụ cao hơn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tăng. Mỗi ngày ăn thêm 100g thịt đỏ, nguy cơ đó tăng khoảng 34%.

Ăn quá nhiều thịt đỏ gây hại cho thận. Ảnh: Ban Mai

Thường xuyên ăn thịt nhiều mỡ

Thịt ba chỉ hay các loại thịt chứa nhiều mỡ khác thường có hàm lượng chất béo cao. Chế độ ăn nhiều calo và chất béo bão hòa trong thời gian dài dễ đi kèm béo phì, huyết áp cao và rối loạn chuyển hóa, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận.

Nướng thịt đến cháy khét

Thịt đỏ giàu chất béo và protein khi được nướng ở nhiệt độ trên 200 độ C hoặc bị cháy có thể tạo ra các chất độc và chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), amin dị vòng (HCAs) và sản phẩm cuối của quá trình glycat hóa (AGEs).

Dầu mỡ nhỏ xuống than nóng có thể tạo ra benzopyrene, một chất gây ung thư nhóm 1. Các món nướng cũng thường chứa nhiều muối. Ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp trong khi huyết áp cao kéo dài có thể gây tổn thương thận.

Ăn thịt đỏ và uống bia

Ăn nhiều thịt đỏ, uống bia và dùng các món nhắm nhiều muối cùng lúc có thể khiến lượng calo, natri và axit uric cùng tăng. Người béo phì, huyết áp cao hoặc có axit uric cao càng không nên thường xuyên kết hợp theo cách này, bởi chỉ một bữa ăn cũng có thể khiến cơn gout bùng phát.

Lạm dụng thịt đỏ chế biến sẵn

Thịt đỏ chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích và thịt muối thường chứa nhiều natri, chất béo và chất phụ gia. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Renal Nutrition theo dõi 4.881 người trưởng thành khỏe mạnh ghi nhận tiêu thụ nhiều thịt đỏ chế biến sẵn có liên quan rõ rệt với nguy cơ suy thận mạn về sau.