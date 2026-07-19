Nguyễn Phan Ngọc Trâm, học sinh chuyên Sử, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP Đồng Nai) vừa nhận thông báo trúng tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Kết quả này là “trái ngọt” sau hành trình 3 năm học chuyên Sử với nhiều nỗ lực, áp lực và lần vấp ngã đáng nhớ tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia khi Trâm học lớp 11.

Đứng dậy sau cú vấp ngã ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Chia sẻ với VietNamNet về cơ duyên đến với môn Lịch sử, Trâm cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ việc em thi đỗ vào lớp chuyên Sử của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Nguyễn Phan Ngọc Trâm cùng tấm bằng khen của Bộ GD-ĐT dành cho học sinh đạt giải Nhì quốc gia. Ảnh: Hoàng Anh

Thời gian đầu, nữ sinh tự nhủ phải cố gắng học thật tốt môn chuyên của mình. Tuy nhiên, càng đọc nhiều tài liệu và tìm hiểu sâu về các sự kiện, Trâm càng nhận ra những giá trị đặc biệt mà Lịch sử mang lại.

“Lịch sử giúp em hiểu rõ hơn những sự kiện trong quá khứ, biết trân trọng công lao của các bậc anh hùng đi trước. Từ đó, môn học nuôi dưỡng trong em lòng yêu nước và mong muốn được cống hiến cho quê hương”, Trâm chia sẻ.

Theo nữ sinh, khó khăn lớn nhất của em trong giai đoạn đầu là phải tiếp nhận khối lượng kiến thức rất lớn. Khi chưa quen với cách học chuyên sâu, em từng cảm thấy quá tải trước hàng loạt sự kiện, nhân vật và mốc thời gian.

Sau này, Trâm nhận ra học Lịch sử không phải là ghi nhớ máy móc. Điều quan trọng hơn là hiểu được bản chất, nguyên nhân, diễn biến và tác động của mỗi vấn đề.

Niềm yêu thích môn Lịch sử cùng kết quả học tập tốt và sự động viên của thầy cô đã giúp Trâm được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường. Tuy nhiên, tại kỳ thi năm lớp 11, em không đạt kết quả như mong đợi.

Ngọc Trâm (bên phải) cùng bạn trên thư viện trường. Ảnh: Hoàng Anh

Cú vấp này từng khiến Trâm buồn và thất vọng, nhưng sau đó nữ sinh nhìn lại quá trình học, nhận ra những hạn chế của bản thân rồi tiếp tục dành thời gian ôn luyện, bổ sung kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.

Một năm sau, Trâm trở lại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và giành giải Nhì môn Lịch sử. Thành tích mở ra cho em cơ hội được tuyển thẳng vào đại học.

Giải Nhì quốc gia mở lối cho nữ sinh nối nghiệp gia đình

Trâm cho biết, ngoài kiến thức trên lớp, em chủ động tìm đọc sách của các nhà nghiên cứu lịch sử, tài liệu chuyên sâu và thông tin từ nguồn chính thống. Việc tiếp cận nhiều góc nhìn giúp em mở rộng kiến thức, rèn khả năng chọn lọc, hệ thống thông tin để vận dụng vào bài thi.

Mẹ Trâm thường xuyên động viên em sau những giờ học. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Trâm, những chuyến đi thực tế tại Côn Đảo và địa đạo Củ Chi giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua sách vở.

“Được trực tiếp đứng tại các địa danh lịch sử hay lắng nghe câu chuyện về các di tích, em hiểu rõ hơn điều kiện chiến đấu gian khổ, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng hòa bình hôm nay”, Trâm chia sẻ.

Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia giúp Trâm đủ điều kiện đăng ký tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, để theo học trường công an, nữ sinh vẫn phải vượt qua các vòng sơ tuyển về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và lý lịch.

Sau khi đáp ứng yêu cầu, Trâm được tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, không phải dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Em chỉ cần dự thi và được công nhận tốt nghiệp THPT.

Nói về quyết định lựa chọn màu áo Công an nhân dân, Trâm cho biết gia đình luôn tôn trọng mong muốn của em. Trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, nữ sinh cân nhắc nhiều ngành học.

Ba năm học chuyên Sử đã bồi đắp trong Trâm lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Bên cạnh đó, sự tận tụy với công việc của bố cùng truyền thống của ông bà nội cũng nuôi dưỡng trong em tình yêu với màu áo Công an nhân dân.

“Khi cơ hội đến, em quyết định thử sức. Em mong muốn được cống hiến hết mình cho Tổ quốc và phục vụ nhân dân”, Trâm chia sẻ.

Ông Cường, bố của Ngọc Trâm, cùng con gái nhìn lại chặng đường học tập đã giúp em có tấm vé tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Minh Cường (bố Ngọc Trâm) cho biết, gia đình rất vui mừng khi nhận được thông báo kết quả con gái được tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

“Đây là niềm tự hào lớn của gia đình, ghi nhận những cố gắng của con gái suốt quá trình rèn luyện, đồng thời tiếp nối truyền thống của gia đình”, ông Cường chia sẻ.

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, năm 2026 có 2 thí sinh nữ trúng tuyển thẳng, gồm một thí sinh đạt giải Nhì môn Lịch sử và một thí sinh đạt giải Ba môn Hóa học quốc gia.