Lần đầu tiên Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) cách đây đúng 30 năm (năm 1996) và đã tham dự liên tục đến năm 2001. Năm nay, Việt Nam chính thức quay trở lại với kỳ thi APMO sau tròn 25 năm gián đoạn.

Gần 2 năm theo đuổi chinh phục một bài toán

Trong lần trở lại này, Trần Đại Thành Danh (lớp 12 Toán 1, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM) là học sinh duy nhất đạt Huy chương Vàng. Danh cũng là người Việt Nam thứ hai giành được Huy chương Vàng tại APMO (người đầu tiên là Lê Quang Nẫm, Huy chương Vàng APMO năm 1997).

Kết quả của Danh góp phần giúp đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chính thức, với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM) mang về tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 cho Việt Nam sau đúng 25 năm. Ảnh: Thanh Hùng

Chia sẻ với VietNamNet, Danh bày tỏ niềm vui và sự tự hào với kết quả đạt được.

Nam sinh cho rằng mình không có bí quyết học tập đặc biệt mà đơn giản cứ học và làm nhiều bài Toán mỗi ngày. “Em liên tục tìm cách giải cho nhiều bài toán, nâng dần cấp độ khó. Song trước đó, cần học chắc các kiến thức nền tảng”, Danh nói.

Nam sinh có niềm yêu thích môn Toán từ nhỏ, khoảng năm lớp 2 và đây cũng là môn học em thích nhất. “Em rất thích việc dùng cách lập luận, tư duy để giải quyết các bài toán. Điều khiến em cảm thấy hào hứng là dùng những điều đã biết để giải quyết những điều chưa biết”, Danh chia sẻ.

Trong hành trình với môn Toán, Danh cho biết cũng gặp nhiều bài thách thức. “Có hôm, gặp bài toán về tổ hợp chưa giải được, em bứt rứt khó chịu mà không ngủ được nên quyết định thức xuyên đêm để tìm cách và đến 4h sáng mới giải ra. Lúc đó, em cảm thấy rất vui sướng. Với em, mỗi lĩnh vực của toán học đều có vẻ đẹp riêng. Tổ hợp là phần khó nhất vì gần như không có khuôn mẫu, nhưng càng khó em càng muốn chinh phục. Ngược lại, hình học là thế mạnh và cũng là phần em tự tin nhất”, Danh nói.

Nam sinh cho hay, bài toán khiến em mất nhiều thời gian nhất là bài trong đề ôn luyện chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường năm lớp 10. Sau kỳ thi, nam sinh vẫn trăn trở và phải mất gần 2 năm mới có thể tự giải bài này. “Đó là một bài toán về tổ hợp. Thực tế, ở lớp 10 và 11, kiến thức chưa đủ sâu để làm bài toán này; đến đầu năm lớp 12, em đã tìm ra công cụ để giải quyết”, Danh nói.

Không bỏ cuộc khi gặp những bài toán khó

Danh chia sẻ, việc học Toán giúp em giúp rèn luyện tư duy phân tích và tư duy logic tốt hơn, có thể ứng dụng vào nhiều việc trong cuộc sống.

Để việc học hiệu quả, Danh có kế hoạch phân bổ thời gian cho các môn rõ ràng, chi tiết. Trên lớp, Danh tập trung lĩnh hội kiến thức. Khi về nhà, ngoài việc giải các bài thầy cô giao, em tích cực tìm kiếm thêm các dạng bài mới.

Điều Danh học được nhiều nhất qua các kỳ thi là tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc khi gặp những bài toán khó. Nam sinh cho rằng, mỗi thầy cô giáo đều có những cách dạy hay riêng và em đều học được những cái hay từ mỗi thầy cô.

Luôn tìm tòi và nỗ lực, ở lớp 10, Danh từng đạt giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Không dừng lại, em đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán hai năm liên tiếp, vào lớp 11 và lớp 12, trước khi giành thành tích cao ở sân chơi khu vực.

Trần Đại Thành Danh và thầy Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM.

Hiện, Danh tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026 diễn ra ngày 15-21/7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Thành tích ấn tượng tại sân chơi khu vực không chỉ là minh chứng cho năng lực của Danh, mà hy vọng còn là bước đệm, tiếp thêm sự tự tin để em cùng đội tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt tại đấu trường thế giới.

Ngoài việc học, Danh thích chơi cờ vua và cho rằng sở thích này vừa có thể giải trí, vừa giúp phản xạ nhanh nhạy hơn.

Với kết quả đã đạt được, Danh được tuyển thẳng vào đại học và dự kiến theo học ngành Toán lý thuyết của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM. Xa hơn, nam sinh mong muốn có cơ hội du học để tiếp tục theo đuổi toán lý thuyết và hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà toán học.