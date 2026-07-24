Một nữ sinh Trung Quốc vừa trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa - một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước này với số điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao), đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi nhiều người biết em chưa từng tham gia bất kỳ lớp học thêm nào ngoài trường. Thay vào đó, cha mẹ chỉ tạo cho con một môi trường sống thoải mái và ít áp lực.

Không cho con đi học thêm, cha mẹ chỉ yêu cầu hoàn thành bài tập đúng hạn

Hứa Dật Phương (Xu Yifang), học sinh Trường THPT Hứa Xương (tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc), tốt nghiệp vào mùa hè năm nay. Giữa tháng 7, em nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa sau khi đạt 694/750 điểm trong kỳ thi gaokao, theo Dahe News. Em sẽ theo học ngành Công nghệ hạt nhân.

Điều khiến Hứa Dật Phương khác biệt so với nhiều học sinh xuất sắc khác ở Trung Quốc là em chưa từng học thêm tại các trung tâm. Em chỉ hoàn thành đầy đủ bài tập được giáo viên ở trường giao.

Hứa Dật Phương (đứng giữa) chụp ảnh cùng bố mẹ. Ảnh: 163.com

Đại học Thanh Hoa là một trong những trường có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào cao và danh tiếng hàng đầu Trung Quốc, đồng thời là ngôi trường mơ ước của hàng triệu thí sinh dự thi gaokao mỗi năm.

Gaokao được xem là kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh Trung Quốc và là cơ hội có thể thay đổi tương lai của nhiều người.

Để đạt điểm cao trong kỳ thi này, phần lớn học sinh bậc THCS và THPT tại Trung Quốc không chỉ học tập chăm chỉ trên lớp mà còn dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để theo học tại các trung tâm luyện thi.

Ở những thành phố như Thượng Hải, chi phí học thêm trong suốt 3 năm THPT có thể lên tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Hứa Dật Phương (mặc áo đỏ, đứng thứ 2 từ phải sang trái), chụp ảnh cùng các giáo viên trường THCS của em. Các thầy cô giáo cũ khen ngợi em là cô học trò kiên trì và có tư duy độc lập. Ảnh: 163.com

Triết lý giáo dục không gây áp lực của gia đình

Cả bố và mẹ Hứa Dật Phương đều là giảng viên tại một trường cao đẳng địa phương.

"Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là hình thành thói quen học tập tốt", cha của Hứa Dật Phương chia sẻ với truyền thông.

Theo South China Morning Post (SCMP), ông cho biết chỉ kèm con học môn Toán trong một thời gian ngắn khi em còn học tiểu học. Sau đó, ông chủ yếu nhắc con hoàn thành bài tập đúng hạn.

Ba năm gần đây, điều ông chú trọng nhất là sức khỏe tinh thần của con gái.

Ông thường nói với con: "Học một trường đại học bình thường cũng không sao. Không nhất thiết phải vào trường hàng đầu. Con chỉ cần cố gắng hết sức".

Triết lý sống này cũng được mẹ của Hứa Dật Phương chia sẻ.

"Cuộc đời là một hành trình dài. Không cần quá căng thẳng hay lo lắng về một giai đoạn nào đó. Mắc sai lầm cũng là điều bình thường", bà nói.

Mẹ của Hứa Dật Phương cho biết bà sinh con trai thứ hai khi Phương 10 tuổi. Kể từ đó, bà hầu như không còn kiểm tra việc học của con gái.

"Tôi bận công việc, lại phải chăm em nhỏ nên gần như không thể giúp con học. Tôi cũng cảm thấy có chút áy náy vì điều đó", bà chia sẻ.

Hứa Dật Phương cho biết em có ba bí quyết học tập: Ôn tập và tổng kết kịp thời, tìm được phương pháp học phù hợp với bản thân và giữ tâm lý ổn định.

Em cũng cho rằng việc được thầy cô yêu cầu chạy bộ mỗi tối giúp mình duy trì thể lực và tinh thần.

Đồng Cảnh Lương (Dong Jingliang), giáo viên chủ nhiệm của Hứa Dật Phương ở trường THPT, nhận xét em là học sinh kiên trì, có tư duy độc lập và luôn "theo đuổi vấn đề đến cùng".

Hứa Dật Phương cho biết em chọn ngành Công nghệ hạt nhân vì rất yêu thích lĩnh vực này.

"Năng lượng hạt nhân sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tương lai. Ngành này cũng liên quan đến công nghiệp quốc phòng của đất nước. Em hy vọng có thể cống hiến cho đất nước thông qua ngành học này", nữ sinh nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm và làm dấy lên nhiều cuộc bàn luận về việc học thêm ở Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Không học thêm mà vẫn đạt điểm rất cao, trong khi nhiều học sinh học thêm đủ nơi vẫn không đạt kết quả tốt. Có ai giải thích được vì sao không?".

Một người khác cho rằng: "Thái độ bao dung và cách giáo dục của cha mẹ chính là một trong những yếu tố giúp em đạt thành tích xuất sắc".