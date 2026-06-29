Từ cô gái nhỏ theo mẹ thu mua sắt vụn

Trong 4 năm theo học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ở 48 học phần với tổng số 141 tín chỉ, Phùng Nguyễn Ngọc Anh có 46 học phần đạt điểm A. Hai học phần mà nữ sinh không đạt điểm A là Tâm lý học giáo dục và Kinh tế chính trị Mác-Lênin ở năm nhất, song em cũng đạt B+.

Trong bảng điểm ấn tượng đó, đặc biệt có 9 học phần Ngọc Anh đạt điểm tuyệt đối trên thang điểm 10 gồm: Nhập môn Khoa học máy tính, Phép tính vi tích phân hàm một biến, Giải tích thực một biến, Phần mềm toán học, Cơ sở hình học, Cấu trúc đại số cơ bản, Xác suất và thống kê toán học II, Thực tập sư phạm I, Thực tập sư phạm II.

Với kết quả này, nữ sinh quê Phú Thọ có điểm trung bình chung tích lũy đạt 3.94/4.0 và trở thành thủ khoa toàn khóa của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ở mùa tốt nghiệp năm 2026 (khóa 2022-2026).

Phùng Nguyễn Ngọc Anh (sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Sư phạm Toán học) trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu ra của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 với điểm trung bình tích lũy 3.98/4. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Anh cho hay rất vui bởi những nỗ lực, cố gắng của mình trong suốt những năm tháng đại học đã được đền đáp xứng đáng.

Những ai biết đến hoàn cảnh của nữ sinh quê Phú Thọ (vốn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) hẳn càng thêm khâm phục về ý chí và tinh thần vươn lên của em. Hồi Ngọc Anh còn nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn khi mẹ làm nghề thu mua phế liệu, bố làm lái xe.

Thấy bố mẹ vất vả, từ lớp 6, nữ sinh đã cùng mẹ mẹ rong ruổi khắp mọi nẻo đường để thu mua, cân sắt vụn. Lớn hơn một chút, khi vào cấp THPT có thêm kiến thức, Ngọc Anh quyết định đi gia sư để thêm phần thu nhập cho gia đình.

“Hồi đó, ngoài thời gian học trên lớp, buổi tối em tranh thủ đi gia sư, mỗi tuần khoảng 2-3 buổi. Mỗi buổi em được trả 200 nghìn đồng và mỗi tháng cũng góp thêm cho mẹ thêm được 1,5 triệu đồng lo cho cả nhà”, Ngọc Anh nhớ lại.

Tuy vậy, cô bạn vẫn giành được 2 giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia năm lớp 11 và 12.

Ngọc Anh và mẹ trước khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Lên đại học, Ngọc Anh vẫn tiếp tục bền bỉ việc gia sư cho đến khi tốt nghiệp. Những buổi gia sư khiến em bớt đi thời gian nghỉ ngơi buổi tối hoặc cuối tuần nhưng bù lại có thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt. “Đến năm thứ hai đại học, vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm giảng bài, em xin làm thêm công việc trợ giảng ở các trung tâm”, nữ sinh chia sẻ.

Trở thành giáo viên trường chuyên

Nói về cách để có kết quả tốt ở bậc đại học, Ngọc Anh cho hay đơn giản cần dành thời gian tự học nhiều hơn thời gian trên lớp. “Ngoài kiến thức được lĩnh hội trên lớp, em tự học thêm rất nhiều. Em có thói quen xem trước nội dung bài học trước khi đến lớp và khi về nhà sẽ xem lại những kiến thức thầy cô giảng được ghi chép lại”, Ngọc Anh nói.

Trước mỗi kỳ thi, cô bạn phân chia thời gian học cụ thể, khoa học cho từng môn. “Thông thường, trước mỗi kỳ thi, ngoài việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, em sẽ xem lại đề thi của các năm trước. Bởi qua đó, em sẽ nắm được dạng đề và phần kiến thức thường được hỏi đến. Giai đoạn ôn thi, em cũng đặt mục tiêu, mỗi ngày cần giải quyết bao nhiêu trong số đề của các năm trước”, Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh (cầm hoa) cùng các giảng viên và các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC.

Riêng môn Toán là môn đặc thù về tư duy, Ngọc Anh cho rằng điều quan trọng nhất khi học là cần hiểu bản chất của các khái niệm, định nghĩa,.. mới dễ dàng trong việc tư duy và phát triển.

“Ngoài khả năng tư duy, sự cần cù và chăm chỉ cũng vô cùng quan trọng”, Ngọc Anh nói.

Với kết quả ấn tượng, cô bạn cũng nhận được nhiều lời mời về công tác từ các trường THPT tư thục có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, Ngọc Anh quyết định trở về quê hương, giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và đã được nhà trường tiếp nhận.

Ngọc Anh chia sẻ, trong suốt những năm tháng đại học, em có chút hối tiếc khi chưa thể đi đây đó nhiều để khám phá được nhiều điều hơn và cũng chưa thử sức hết những khả năng của mình ở các khía cạnh, lĩnh vực. Ngọc Anh dự định trong thời gian tới, ngoài việc dạy học ở trường chuyên, em sẽ tiếp tục học thạc sĩ về Lý thuyết và xác suất thống kê Toán học. “Em hy vọng thời gian này, mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn, biết thêm nhiều điều mới mẻ”, Ngọc Anh nói.