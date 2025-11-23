Mới đây, Trường THCS Yên Sở tổ chức giải bóng đá học sinh nhân chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập trường. Theo quy định, mỗi lớp thành lập 1 đội gồm 15 học sinh và Đỗ Nhật Thiên Kim gây bất ngờ khi là nữ sinh duy nhất toàn trường đăng ký tham dự giải đấu.

Thế nhưng, trong một giải đấu với sự tham gia của hầu hết các bạn nam, nữ sinh duy nhất này không chỉ đăng ký “cho vui” mà còn chơi rất hay, ghi nhiều bàn thắng đẹp. Dù chỉ giúp lớp giành được giải Ba chung cuộc, song cá nhân Thiên Kim khiến nhiều người bất ngờ khi giành được danh hiệu “vua phá lưới” và là cầu thủ xuất sắc nhất của khối 6 với tổng cộng 4 bàn thắng.

“Thiên Kim đá rất đẹp và có những pha ghi bàn có thể nói tuyệt vời”, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sở nhận xét.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sở (Hà Nội) trao danh hiệu "Vua phá lưới" cho Đỗ Nhật Thiên Kim - nữ sinh duy nhất dự giải bóng đá cấp trường - sau khi vượt qua nhiều nam sinh khác. Ảnh: Quang Trường.

Chia sẻ với VietNamNet, Thiên Kim cho hay rất vui và bất ngờ khi giành được danh hiệu này ở giải đấu duy nhất mình là nữ. Nữ sinh cho hay điều mình nuối tiếc nhất là chưa thể đưa đội của lớp vào tới trận chung kết và giành được ngôi vị cao hơn.

Thiên Kim cho rằng điểm mạnh, lợi thế của mình là tốc độ và kỹ thuật khéo léo, để có thể vượt qua các bạn nam và trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất.

Chị Cao Thị Hoài, mẹ của Thiên Kim cho hay, dù đây không phải thành tích gì đó quá to tát, song như là một sự động viên để con tiếp tục rèn luyện thể thao song song với việc học. Chị Hoài kể, Thiên Kim bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích và đam mê với trái bóng từ năm lớp 3. Thấy con có năng khiếu, vợ chồng chị đăng ký cho Thiên Kim tham gia sinh hoạt tại một trung tâm dạy bóng đá gần nhà. Cứ thế, hồi tiểu học, mỗi tuần Thiên Kim tham gia tập luyện 1 buổi cùng câu lạc bộ. Lên lớp 6, khi chương trình THCS nặng hơn, vợ chồng chị cùng con thống nhất nghỉ tập thường xuyên tại trung tâm. Song những hôm được về sớm, Thiên Kim vẫn đạp xe đến sân bóng để thỏa niềm đam mê, chơi cùng các bạn. Vị trí ưa thích của cô bạn là tiền đạo cắm.

“Là con gái nhưng cứ thế, đi học về, sau khi cất cặp, rồi cho bóng và giày vào giỏ, con đạp xe đạp ra sân bóng. Con chơi bóng vì niềm yêu thích chứ không hề nghĩ đến chuyện được giải này, giải kia”, chị Hoài chia sẻ.

Thường ngày, Thiên Kim chơi bóng đá gần như cũng chỉ toàn với các bạn nam, nên em cũng quen với việc một mình là nữ giới thi đấu trên sân, chứ không phải đến giải đấu cấp trường mới như vậy.

Thiên Kim có niềm yêu thích và đam mê với trái bóng từ khi còn nhỏ. Trong ảnh là một buổi tập của nữ sinh hồi lớp 4.

Ảnh: Gia đình cung cấp.

Người mẹ luôn nhớ hình ảnh con gái nhỏ đạp xe đi đá bóng. “Hôm thì bóng để giỏ xe, hôm thì treo trong túi bóng. Cứ thế con hồn nhiên đạp xe đi. Nhiều hôm đi từ 5h chiều nhưng 7h tối mới về tới nhà. Có hôm tối mịt chưa thấy về, mẹ sốt ruột bảo bố đi tìm thì lại thấy con gái vừa lóc cóc đạp xe về tới nhà cùng khuôn mặt đỏ ửng”, chị Hoài xúc động.

Vợ chồng chị Hoài ủng hộ con chơi bóng đá và các môn thể thao nói chung để rời xa các thiết bị điện tử. “Chơi bóng đá và thể thao nói chung giúp con mạnh dạn và tự tin hơn, đó cũng là một hình thức rèn luyện sức khỏe, thể chất nên vợ chồng tôi rất khuyến khích”, chị Hoài nói.

Theo đuổi niềm đam mê bóng đá, theo chị Hoài, con cũng rèn được bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc.

Nhận xét về con gái, chị Hoài cho hay Thiên Kim hồn nhiên nhưng cũng rất hiểu chuyện. Cô bạn năng động, yêu thích tất cả các môn thể thao và đạt nhiều giải thưởng như: Giải Ba môn Điền kinh học sinh nội dung đồng đội cấp quận năm học 2024-2025; giải Ba môn Đá cầu giải thể thao học sinh cấp quận năm học 2024-2025,...

Thiên Kim là nữ sinh duy nhất tham dự giải bóng đá của Trường THCS Yên Sở. Trong ảnh, Thiên Kim (hàng hai, thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên đội bóng lớp 6A8. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Không chỉ đá bóng giỏi, Thiên Kim cũng được các giáo viên nhận xét học rất tốt các môn văn hóa.

Cô Khiếu Thuần San, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A8 cho hay, Thiên Kim là học sinh rất chăm chỉ, năng nổ trong học tập. Em cũng là lớp phó kỷ luật của lớp. “Thiên Kim chăm chú trong việc học, tích cực xây dựng bài và đạt được kết quả rất tốt. Đặc biệt, em rất năng động, không chỉ giỏi bóng đá mà cả các môn thể thao khác như cầu lông, đá cầu, điền kinh”, cô San nói.

Chị Hoài cho hay, gia đình không định hướng con đường theo đuổi thể thao chuyên nghiệp nhưng nếu niềm đam mê của con với trái bóng đủ lớn thì gia đình cũng ủng hộ và để con được phát triển một cách tự nhiên nhất.

“Hướng đi nào trong tương lai thì khi lớn hơn con sẽ tự đưa ra quyết định. Gia đình tôi khuyến khích con vừa học văn hóa vừa rèn luyện sức khỏe để phát triển toàn diện”, chị Hoài nói.