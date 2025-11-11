Sáng 11/11, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2025 và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi tới các thế hệ nhà giáo Thủ đô lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Ngọc cho hay, năm nay, ngành giáo dục Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Hà Nội khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt mức cao nhất trong 20 năm qua. Đây là kết quả của sự đổi mới phương pháp dạy học và tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ giáo viên Hà Nội.

Tuy nhiên, thách thức trên chặng đường phát triển của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng hết sức to lớn, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc trong kỷ nguyên phát triển mới. Đặc biệt phải thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã kéo dài nhiều năm, như: Có sự chênh lệch giữa khu vực nội thành và ngoại thành, các vùng xa trung tâm; đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển chưa tương xứng; hiện tượng tiêu cực, bệnh thành tích, dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định; tình trạng bạo lực học đường, học sinh vi phạm giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học... còn có lúc, có nơi gây bức xúc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Sở GD-ĐT Hà Nội. Ảnh: Viết Thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn ngành giáo dục quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Xây dựng các đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Ông cũng lưu ý kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục; thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”, coi trọng danh dự của người thầy, tôn vinh người thầy theo đúng tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh. Xây dựng triển khai các ứng dụng và công cụ giáo dục số thông minh như sách giáo khoa, giáo trình thông minh, kho học liệu dùng chung. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ GD-ĐT, tham mưu về việc từng bước triển khai thi tuyển lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Cùng với đó, chú trọng dạy ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh và từng bước đưa ngoại ngữ này thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

“Bên cạnh việc giảng dạy các nội dung kiến thức theo chương trình quy định, cần tăng cường giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với những người xung quanh, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Quan tâm hơn nữa tới giáo dục thể chất để tạo ra một thế hệ thanh niên khỏe mạnh, phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ”, ông Ngọc nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen cho các tập thể, giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục Hà Nội năm 2025. Ảnh: Viết Thành.

Ông cũng nhấn mạnh cần quan tâm đặc biệt đến đội ngũ nhà giáo - những kỹ sư tâm hồn của người dân Thủ đô. “Tôi mong mỗi thầy cô giáo sẽ không ngừng học hỏi, đổi mới, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng trong mỗi học trò”, ông Ngọc nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định quan điểm: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội. Chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô. Thành ủy sẽ sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành giáo dục Thủ đô có sự phát triển bứt phá. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy cô yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo. Bất cứ khó khăn, vướng mắc nào của các thầy cô phản ánh và kiến nghị, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh nhất, không né tránh bất kỳ vấn đề nào”.