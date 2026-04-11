Điều đặc biệt hơn, dù nhận được thư mời từ The Juilliard School, ngôi trường mơ ước của hầu hết sinh viên piano trên thế giới, Minh Châu đã lựa chọn New England Conservatory để được theo học lớp của nghệ sĩ piano huyền thoại Đặng Thái Sơn.

Với nữ sinh sinh năm 2004, đó không đơn thuần là một lựa chọn học thuật, mà là quyết định đi theo giấc mơ lớn nhất từ thuở nhỏ.

Theo chia sẻ với gia đình và bạn bè, khoảnh khắc nhận thư báo trúng tuyển từ Juilliard là giây phút Minh Châu “vỡ òa”. Sau nhiều năm khổ luyện bền bỉ, cô cảm nhận mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một quyết định rất rõ ràng: Gác lại giấc mơ New York để đến Boston, nơi cô có cơ hội học với người thầy mà mình luôn ngưỡng mộ.

“Được học với giáo sư Đặng Thái Sơn là mơ ước từ bé”, Minh Châu chia sẻ. Chính vì vậy, cô gần như không đắn đo khi chấp nhận lời mời của New England Conservatory.

Trần Minh Châu vừa trở thành sinh viên Việt Nam trúng tuyển cùng lúc hệ cao học chuyên ngành biểu diễn piano của hai nhạc viện danh giá bậc nhất nước Mỹ. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Minh Châu đến với piano từ năm 4 tuổi. Năm 9 tuổi, cô thi đỗ hệ trung cấp piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và theo học dưới sự hướng dẫn của GS.TS, NGND Trần Thu Hà.

Trong nhiều năm học tại đây, Minh Châu liên tiếp giành giải cao ở các cuộc thi piano trong nước và quốc tế. Nổi bật trong số đó là giải Nhì cuộc thi Piano quốc tế tại Hà Nội năm 2015, giải Nhất Lansum International Music Festival năm 2016 và giải Nhất cuộc thi Ricard Vines tại Tây Ban Nha năm 2017.

Nhờ những thành tích này, năm 2017 cô được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen sau chiến thắng tại Tây Ban Nha. Năm 2018, Minh Châu tiếp tục nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, đồng thời được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2017.

Năm 2019, Minh Châu sang Mỹ theo học hệ dự bị đại học tại Colburn School, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Fabio Bidini. Từ năm 2022 đến nay, cô tiếp tục bậc đại học tại Oberlin Conservatory, học cùng giáo sư Alvin Chow và dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5/2026.

Hành trình từ một cô bé Hà Nội say mê phím đàn đến cánh cửa cao học của hai nhạc viện danh giá nhất nước Mỹ cho thấy thành công của Minh Châu không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà là kết quả của hơn 20 năm kiên trì, kỷ luật và nuôi dưỡng một giấc mơ rất rõ ràng.

Ở một góc nhìn rộng hơn, dấu mốc của Trần Minh Châu cũng là tín hiệu đẹp cho thế hệ nghệ sĩ piano trẻ Việt Nam đang từng bước tiến vào những trung tâm đào tạo đỉnh cao nhất của âm nhạc cổ điển thế giới.

Mùa thu 2026, tại Boston, một hành trình mới sẽ bắt đầu. Nhưng với Minh Châu, có lẽ điều quý giá nhất không chỉ là một tấm thư mời nhập học, mà là việc cô đã chạm tới giấc mơ tuổi thơ của mình bằng chính đôi tay đã lớn lên cùng những phím đàn.