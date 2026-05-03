Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông màu xanh – trắng bị một học sinh khác mặc áo đồng phục cộc tay màu xanh than – trắng dùng vật giống thắt lưng tác động liên tiếp vào người, khiến em này chỉ biết đưa tay lên đỡ.

Khi nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông có phản ứng, đấm trả lại thì ngay lập tức nhiều nam sinh khác lao vào, cùng đánh hội đồng.

Bị tấn công dồn dập, nam sinh ôm đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm bạn đuổi theo đánh tiếp. Toàn bộ diễn biến vụ việc được một số học sinh đứng xung quanh quay lại, nhưng không có ai can ngăn.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe.

Nam sinh mặc áo đồng phục màu xanh - trắng bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, lãnh đạo phường Duy Tiên (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 24/4, một nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh lớp 7 đánh do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan; đồng thời, làm công tác tư tưởng để các gia đình liên quan thăm hỏi, xem mức độ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của học sinh bị đánh.