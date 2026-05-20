Ngày 20/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học tại cánh đồng, khiến nạn nhân phải nhập viện. Nữ sinh bị hành hung được xác định là em L.N.L. (học sinh lớp 8, Trường THCS Kim Sơn, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị nhóm bạn đánh hội đồng, phải nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lang Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn, xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 10/5.

Theo đơn trình báo của gia đình em L. gửi nhà trường, sau khi bị nhóm bạn hành hung, em L. về nhà trong tình trạng hoảng loạn, cơ thể có nhiều vết thương, kèm theo triệu chứng chóng mặt và buồn nôn. Gia đình đã đưa nữ sinh đến Trung tâm y tế Quế Phong để thăm khám và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời các học sinh liên quan đến làm bản tường trình, đồng thời phối hợp với Công an xã xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, các em đã hẹn nhau ra ngoài để giải quyết, sau đó dẫn đến xô xát.

Theo ông Thăng, nhóm tham gia hành hung em L. gồm 5 nữ sinh đang học tại Trường THCS Kim Sơn (từ lớp 6 đến lớp 9) và 2 nữ sinh ở trường khác đã nghỉ học.

Công an xã Quế Phong nhận định đây là hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác".

Về thông tin phản ánh em L. bị đánh liên tục trong nhiều giờ, ông Thăng cho biết, vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, không kéo dài nhiều giờ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Phía nhà trường sau đó tổ chức thăm hỏi, động viên em L. sớm đến trường tham gia kỳ thi cuối kỳ.

Về phương án xử lý kỷ luật, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Sơn thông tin, các em vi phạm trong vụ việc đã viết bản tự kiểm điểm, nhận xếp loại kết quả rèn luyện học kỳ 2 không đạt, phải rèn luyện trong hè.