Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình cháu Trịnh Lê Ngân Thương (SN 2009, trú tại đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội) về việc nữ sinh này rời nhà từ sáng 25/8 đến nay chưa trở về. Gia đình không thể liên lạc được với cháu.

Nữ sinh Trịnh Lê Ngân Thương. Ảnh: GĐCC

Theo thông tin gia đình cung cấp, thời điểm rời khỏi nhà, Thương mặc áo khoác gió màu đen, áo phông trắng và quần đùi màu xanh.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thu Hiền (SN 1979, bác ruột của Thương) cho biết trước đó, mẹ nữ sinh đã thu điện thoại của cháu để quản lý.

Sau khi bị thu điện thoại, Thương có phản ứng rồi rời khỏi nhà. Kể từ thời điểm này, gia đình cùng người thân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều nơi nhưng vẫn chưa có thông tin về nữ sinh.

Theo gia đình, Thương đang chuẩn bị bước vào lớp 12. Việc nữ sinh mất liên lạc trong nhiều ngày khiến người thân vô cùng lo lắng.

Gia đình mong người dân nếu có thông tin hoặc nhìn thấy Thương ở bất cứ đâu, nhanh chóng liên hệ số điện thoại 0961.996.066 để hỗ trợ tìm kiếm.

Mọi thông tin liên quan đến Thương, người dân có thể chia sẻ để lan tỏa đến cộng đồng, qua đó giúp gia đình sớm tìm thấy nữ sinh.