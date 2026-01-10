Ngày 10/1, thông tin từ UBND xã Tân Lĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo lực học đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh của một trường học trên địa bàn xã Tân Lĩnh xảy ra xô xát. Trong clip, một nữ sinh mặc trang phục tối màu liên tục dùng tay, chân tác động vào vùng mặt và người nữ sinh mặc áo đồng phục, khiến nữ sinh này bị thương, chảy máu và ngã gục xuống nền nhà. Sau đó, nữ sinh mặc áo đồng phục vẫn tiếp tục bị tấn công. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo xã Tân Lĩnh thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh bị bạn học đánh. Ảnh: VĐ

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại Trường TH&THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh.

Cụ thể, khoảng 13h15, ngày 9/1, tại lớp 6 Trường TH&THCS Khai Trung, em Đ.G.L dùng tay, chân tác động vật lý em L.T.T.C trên lớp vào thời điểm học sinh nghỉ trưa, trước khi vào giờ học buổi chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tân Lĩnh đã chỉ đạo Trường TH&THCS Khai Trung, công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình của 2 học sinh đưa em C. đến Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Bên cạnh đó, UBND xã Tân Lĩnh yêu cầu nhà trường quán triệt học sinh toàn trường về hành vi ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp giáo dục đạo đức, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của nữ sinh C. và có buổi làm việc với phía nhà trường.

Theo UBND xã Tân Lĩnh, quan điểm của địa phương là xử lý khách quan, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và sự an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường phối hợp giải quyết theo đúng trình tự.