Trưởng thôn kể phút bé gái cầu cứu

Như VietNamNet đã đưa, bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) dùng thanh gỗ, búa đinh bạo hành gây thương tích.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng thôn Phú Hòa, ông Phan Viết Hiệp, cho biết khoảng 7h sáng 19/10, ông nhận được điện thoại từ Công an xã thông tin về vụ việc.

Ông Hiệp vội chạy đến nhà trọ nơi cháu L. sinh sống thì thấy cửa bị khóa ngoài: "Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cháu bị thương nặng trên đầu nên gọi điện báo lại với Công an xã và đề nghị cần đưa cháu đến cơ sở y tế. Một lúc sau, cha dượng cháu về và mở cửa nhà trọ".

"Tôi đã trực tiếp đưa cháu đến Trạm Y tế xã. Sau đó, cháu được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Vinh (Nghệ An)" - trưởng thôn Hiệp cho hay.

Nhà trọ nơi cháu L. bị bố dượng đánh đập.

Cũng theo ông Phan Viết Hiệp, đây không phải là lần đầu tiên cháu L. bị bố dượng đánh. Trước đó, khoảng tháng 10/2024, cô giáo phát hiện cháu đến lớp với nhiều vết roi bầm tím, rớm máu trên người. Khi cô giáo hỏi thì cháu kể bị cha dượng đánh.

Nhà trường sau đó đã trình báo với chính quyền địa phương. Ông Hiệp cũng phối hợp với địa phương xác minh vụ việc.

“Khi ấy, vì thông cảm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên địa phương cũng đã xử lý nương tay và yêu cầu anh Nam cam kết không tái phạm. Vậy mà nay đối tượng lại tái phạm, dùng búa đánh cháu tàn nhẫn và nguy hiểm hơn”, ông Hiệp nói.

Vị trưởng thôn này cũng cho hay, sau lần cháu L. bị bố dượng đánh vào năm 2024, ông có đưa cháu về nhà mình chăm sóc một ngày để trấn an tinh thần cho cháu.

“Đợt đó, thương cháu bị bạo hành, gia đình tôi xin nhận cháu làm con nuôi để chăm sóc nhưng nhà họ không đồng ý”, ông Hiệp nói thêm.

Trưởng thôn Phú Hòa cho biết, gia đình Nguyễn Văn Nam trước đây sống tại thôn Vân Thanh Bắc (xã Cổ Đạm). Từ năm 2024, trong thời gian xây nhà mới, họ chuyển sang thôn Phú Hòa thuê trọ.

Bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

Ngày 20/10, theo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh (VKS), ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc cháu H.T.H.L. nghi bị cha dượng bạo hành gây thương tích nghiêm trọng, Viện đã khẩn trương vào cuộc kiểm sát.

Viện trưởng VKS Đinh Thị Hải Liên đã chỉ đạo kiểm sát viên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Cổ Đạm và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai của cháu bé, nhân chứng và những người liên quan; xác định tình trạng thương tích trên cơ thể cháu L.

VKS đã yêu cầu điều tra, đề nghị trưng cầu giám định thương tích đối với cháu L., thu thập hồ sơ y tế, lời khai của cô giáo chủ nhiệm, cán bộ trạm y tế và người dân địa phương; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp để bảo đảm an toàn thân thể, tinh thần cho cháu L. theo quy định.

Kiểm sát viên lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: L.Bùi

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào tối 18/10, cháu L. bị cha dượng đánh đập dã man trong nhà rồi bị khóa cửa từ bên ngoài. Đến sáng hôm sau, cháu mở cửa sổ kêu cứu hàng xóm và trưởng thôn đến giúp. Sau đó, cháu được đưa đến trạm y tế xã và chuyển lên bệnh viện để điều trị.

Bà Đinh Thị Hải Liên cho biết: “Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại thân thể và quyền được bảo vệ của trẻ em. VKS sẽ kịp thời thực hiện chức năng công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”.

Cũng theo VKS, các kiểm sát viên đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc; xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu phạm tội “Hành hạ người khác” hoặc “Cố ý gây thương tích”.

Như VietNamNet đã đưa tin, sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. về nhà ở thôn Phú Hòa. Thời điểm đó, bực tức vì cho rằng bé L. nói dối, cùng với ấm ức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên Nam trút giận lên cháu bé.

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh L. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu”, đối tượng khai.

Theo Công an xã Cổ Đạm, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị B. (quê tỉnh Sơn La). Sau khi kết hôn với Nguyễn Văn Nam và chuyển về sinh sống tại xã Cổ Đạm, chị B. sinh thêm hai con chung. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị B. cùng hai con nhỏ đang ở Sơn La thăm bố ruột bị bệnh nặng, chỉ có cháu L. ở nhà với cha dượng.