Sáng 29/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã mời thầy giáo P.V.T (SN 1980, giáo viên Trường THCS Chu Văn An) lên làm việc liên quan đến tố cáo của gia đình nữ sinh lớp 8.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc thầy giáo P.V.T. bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh, đụng chạm vùng nhạy cảm của nữ sinh.

Theo ông Ánh, ông T. giảng dạy môn Ngữ văn, kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật của trường.

"Sau khi làm việc với gia đình nữ sinh, chúng tôi đã có báo cáo với chính quyền địa phương và tỉnh. Chiều qua, cơ quan công an đã mời thầy T. lên làm việc. UBND xã đang làm việc với nhà trường để xem xét mức độ hành vi của thầy T. Trước mắt, phía nhà trường dự kiến sẽ tạm đình chỉ công tác đối với thầy T. theo đúng quy trình để phục vụ công tác điều tra, làm rõ", ông Ánh nói.

Trường THCS Chu Văn An (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy T. cũng đã viết bản tường trình về sự việc.

Theo nội dung bản tường trình, khoảng 10h sáng 28/12, sau khi ăn sáng và "uống rất nhiều rượu", thầy T. đạp xe ngang qua Trường THCS Chu Văn An và thấy điện ở phòng đa chức năng đang sáng nên đã vào trường để tắt.

"Thầy T. tường trình rằng thấy điện sáng nên lên phòng tập để tắt điện và thấy 3 học sinh đang tập võ. Thầy vào và hướng dẫn một vài động tác võ cho nữ sinh và trong quá trình đó tay bị va chạm vào vùng nhạy cảm của học sinh nữ. Sau sự việc, nữ sinh đã bật khóc và gọi ra điện cho bố lên trường. Bố của nữ sinh bức xúc nên khi đến đã dùng gạch đánh vào đầu của thầy T", ông Ánh cho hay.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, thời điểm này một số học sinh tự nguyện đến trường để tập luyện. Quan điểm của nhà trường là luôn bảo vệ danh dự, nhân phẩm của học sinh và sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vụ việc để xem xét, xử lý phù hợp.

Trước đó, trên một nhóm mạng xã hội xuất hiện một video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh thầy T. vội vã đi từ bên ngoài vào trong trường. Theo nội dung video, một phụ huynh đi theo và quay lại hình ảnh thầy giáo.

Vị phụ huynh bức xúc nói rằng vì tin tưởng nên ông mới cho con gái theo lớp học võ do thầy T. đảm nhiệm. Thế nhưng, thầy giáo này lại có hành vi không đứng đắn với con gái ông.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm clip lời kể của các nữ sinh liên quan đến sự việc.

Theo các em, sáng 28/12, nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Bất ngờ, thầy T. xuất hiện và mời các học sinh khác ra ngoài, chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng.

Tại đây, theo lời kể của nữ sinh trong đoạn video, nam giáo viên đã có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm trên cơ thể em. Các em cho biết thầy giáo này từng có hành vi tương tự với nhiều học sinh nữ.

"Con cũng từng bị thầy đụng chạm nhiều bộ phận trên cơ thể. Năm học trước, con bị ảnh hưởng tâm lý nên phải xin nghỉ học hơn 2 tháng để ổn định lại", một nữ sinh lớp 7 kể lại.