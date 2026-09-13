Thống kê của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) cho thấy lớp chuyên Tiếng Trung khóa 2024-2026 (E55) đạt kết quả ấn tượng khi có tới 8 học sinh trúng tuyển ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc).

Cụ thể, 6 học sinh của lớp tiếp tục hành trình du học tại ĐH Thanh Hoa, 2 em theo học tại ĐH Bắc Kinh.

Nhiều thành viên khác của lớp cũng xuất sắc chinh phục những trường đại học hàng đầu Trung Quốc như: ĐH Nhân dân, ĐH Nam Kinh, ĐH Phúc Đán, ĐH Trung Sơn, ĐH Tài chính Kinh tế Thượng Hải, ĐH Nghệ thuật Nam Kinh…

16 học sinh khác giành học bổng du học, trong đó 3 em nhận gói hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng từ các trường của Mỹ.

Tập thể lớp chuyên Tiếng Trung khóa 2024-2026 (E55) của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cùng giáo viên chủ nhiệm Chu Minh Ngọc (áo dài đỏ) . Ảnh: NVCC.

Tại Việt Nam, các thành viên lớp cũng chinh phục những trường đại học hàng đầu như Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao… Đặc biệt, lớp có 1 học sinh trở thành thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026. Đó là em Hoàng Bảo Anh với IELTS 8.5, điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 và đạt tổng điểm quy đổi 30/30, trúng tuyển Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh.

Trong 3 năm THPT, tập thể lớp cũng có 13 giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung. Hầu hết thành viên của lớp đều đạt chứng chỉ Tiếng Trung HSK 6. Nhiều em sở hữu IELTS mức 8.0-8.5.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Chu Minh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Tiếng Trung khóa 2024-2026 cho hay rất vui với kết quả mà tập thể lớp đã đạt được. Cô Ngọc chia sẻ, phía sau những thành tích này là nhiều nỗ lực, bền bỉ của từng thành viên trong lớp, cùng sự đồng hành sát sao của gia đình và các thầy cô. “Là giáo viên chủ nhiệm, điều tôi hạnh phúc nhất là được chứng kiến quá trình các em trưởng thành, tự tin và chạm tới những mục tiêu, ước mơ của mình”, cô Ngọc nói.

Cô Ngọc nhận xét, lớp chuyên Tiếng Trung E55 là một tập thể sôi nổi, nhiều màu sắc và rất giàu năng lượng.

“Các em không chỉ học tập tốt mà còn rất đa tài, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa và mỗi em đều có những sở trường, cá tính riêng.

Điều tôi ấn tượng nhất là lớp đã phần nào phá vỡ hình ảnh truyền thống của những lớp chuyên Trung trước đây của trường – thường có phần trầm hơn và ít thể hiện. Ở E55, các em năng động, chủ động hơn, dám thể hiện bản thân và luôn mang đến rất nhiều bất ngờ. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một tập thể rất riêng – học giỏi, đa tài, năng động và đầy sức sống”, cô Ngọc chia sẻ.

Tập thể lớp chuyên Tiếng Trung khóa 2024-2026 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được nhận xét không chỉ học tốt mà còn rất sôi nổi, đa tài, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

Kỷ niệm mà cô Ngọc nhớ nhất trong 3 năm chủ nhiệm là khoảng thời gian lớp chuẩn bị cho chương trình “Sân khấu hóa tác phẩm”, với tiết mục “Bắc Lệ đền thiêng”.

“Đó là một khoảng thời gian thực sự vất vả nhưng cũng rất đáng nhớ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là các em gần như tự mình tổ chức tất cả các khâu, từ phân công nhiệm vụ, lên kế hoạch, chuẩn bị trang phục, đạo cụ, hậu cần cho đến việc cân đối kinh phí. Các em không chỉ tập diễn mà còn chủ động tìm hiểu những yếu tố văn hóa truyền thống để đưa vào tiết mục một cách phù hợp, giúp phần trình diễn chân thực và sinh động nhất.

Đến ngày biểu diễn, tôi cảm nhận được cả khán phòng gần như lặng đi, chìm vào không gian của tiết mục. Những gì các em đã bỏ ra trong cả quá trình được đền đáp bằng sự chăm chú dõi theo và xúc động của người xem. Đó thực sự là một trong những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy rất tự hào với học trò của mình”, cô Ngọc nói.

Theo cô Ngọc, điều quý giá hơn là sau chương trình đó, các thành viên trong lớp cũng trưởng thành hơn rất nhiều và gắn bó với nhau hơn. Các em học được cách làm việc tập thể, biết chịu trách nhiệm với phần việc của mình, biết hỗ trợ nhau và cùng nhau vượt qua thử thách.

Cô Ngọc tin rằng với những hành trang có được, các thành viên của lớp sẽ tiếp tục có những những bước tiến và đạt được những thành tựu cao hơn trong tương lai.