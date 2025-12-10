MS 2025.334

Bà Nguyễn Thị Sen (trú thôn 2, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), là con út trong gia đình có 5 chị em, nhưng số phận run rủi khiến bà sống cảnh lẻ bóng, không chồng, không con. Khi còn sức khỏe, người phụ nữ ấy chưa từng nề hà việc gì, từ làm ruộng, mò cua bắt ốc, ai thuê gì làm nấy để tự nuôi thân, không muốn phiền lụy xóm giềng.

Bà Sen không có chồng con, nay lại bị tai nạn liệt giường. Ảnh: Sỹ Thông

Nhưng tai họa ập đến vào năm 2020, một cú ngã đã khiến bà bị dập xương chậu. Từ một người nhanh nhẹn, bà Sen trở thành người tàn phế, nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Căn nhà nhỏ bà đang ở, vốn được dựng lên từ tình thương của chính quyền và bà con lối xóm.

Năm năm qua, sự sống của bà Sen được duy trì nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Đình Phúc (cháu của bà Sen). Dù nhà cách xa 3km, nhưng nắng cũng như mưa, mỗi ngày anh Phúc đều đặn 3 bữa mang cơm nước, thuốc thang cho cô.

Suốt 5 năm qua, mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày của bà Sen đều nhờ người cháu ruột là anh Nguyễn Đình Phúc chăm sóc. Ảnh: Sỹ Thông

“Bà nằm một chỗ nhưng sức khỏe còn ổn định, nhà ăn gì tôi mang xuống cho cô ăn nấy. Khổ nhất là việc vệ sinh cá nhân, tôi là đàn ông bất tiện nên phải nhờ vợ xuống thay bỉm, tắm rửa cho cô. Vất vả nhưng không bỏ được, cô chỉ còn mình là chỗ dựa”, anh Phúc chia sẻ.

Nguồn thu nhập duy nhất của bà Sen hiện nay là 750.000 đồng/tháng tiền trợ cấp người tàn tật. Số tiền ít ỏi ấy như muối bỏ bể so với tiền thuốc thang và bỉm sữa. Gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai vợ chồng anh Phúc, trong khi anh chị chỉ là lao động tự do, lại đang phải nuôi mẹ già và 3 con nhỏ ăn học.

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt bà Sen ầng ậng nước khi nhắc đến đứa cháu hiếu thảo: “Vợ chồng Phúc lo cho tôi 5 năm nay là tốt lắm rồi. Nếu không có nó, chắc tôi cũng không sống được đến bây giờ".

Ngoài số tiền trợ cấp người tàn tật 750.000 đồng/tháng, mọi chi phí của bà Sen đều do một tay anh Phúc lo liệu. Ảnh: Sỹ Thông

Ở cái tuổi gần đất xa trời, khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày tháng lay lắt, bà Sen không mơ ước gì. Điều bà trăn trở nhất không phải là bữa ăn ngày mai, mà là ngày bà ra đi.

“Bà già rồi, chẳng mong gì nữa. Chỉ ước sao có được một khoản tiền nhỏ, để khi nhắm mắt xuôi tay có cái lo hậu sự, không phải phiền lụy thêm đến các cháu”, lời tâm sự của bà Sen khiến người nghe xót xa.

Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ bà Sen. Ảnh: Sỹ Thông

Xác nhận về hoàn cảnh này, chị Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tứ Mỹ cho biết: “Bà Sen là trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bà đơn thân, tàn tật và nằm liệt giường đã lâu. Cuộc sống hiện tại chỉ biết trông chờ vào người cháu ruột vốn cũng rất chật vật. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để bà vơi bớt khó khăn những ngày cuối đời”.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Sen có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.334 (bà Nguyễn Thị Sen) Bạn đọc cũng có thể giúp đỡ trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Sen: thôn 2, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0338987661 (anh Nguyễn Đình Phúc, cháu ruột bà Sen)