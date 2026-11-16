Chung kết cuộc thi Oanh vàng kể chuyện mùa 2 diễn ra tối 15/11 do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp hợp với các đơn tổ chức. Chương trình hướng tới việc tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện... có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những gương mặt vượt qua các vòng thi Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá. Tại vòng cuối, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi: Thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức trao giải Quán quân.

Với chủ đề La bàn dẫn sóng, cuộc thi mùa 2 hướng đến những vấn đề về bản lĩnh, tư duy độc lập và trách nhiệm của người trẻ trước dòng thông tin trong thời đại số. Trong đó, "la bàn" tượng trưng cho tri thức, tư duy phản biện và khả năng tự định hướng; "sóng" là những luồng thông tin, quan điểm, xu hướng liên tục tác động đến mỗi người.

Thông qua chủ đề này, các thí sinh được thể hiện chính kiến, biết phân tích, lựa chọn thông tin và chịu trách nhiệm với tiếng nói của mình. Bên cạnh kỹ năng kể chuyện, thuyết trình và làm chủ sân khấu, BGK còn đánh giá nội dung, khả năng lập luận và cách ứng xử của các em trước những câu hỏi trực tiếp.

Nữ sinh Nguyễn Trần Thảo Nhi.

Trong số các phần thi tại chung kết, Nguyễn Trần Thảo Nhi (SBD 147), học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn, phường Ba Đồn, Quảng Trị, lựa chọn chủ đề về cách người trẻ tiếp nhận và ứng xử trước thông tin trên mạng xã hội và giành giải Quán quân.

Trong bài thuyết trình La bàn dẫn sóng, em bắt đầu từ thói quen mở điện thoại khi thức dậy, xem tin tức, đọc bình luận và chia sẻ thông tin, rồi đặt câu hỏi liệu những điều nhìn thấy trên mạng có phản ánh đầy đủ sự thật.

Bài thuyết trình được triển khai qua 3 câu chuyện: Một nghệ sĩ đối diện với làn sóng chỉ trích của dư luận; một bộ phim nhận nhiều ý kiến khen chê; và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng. Từ đó, Thảo Nhi phân biệt giữa phê bình có căn cứ với việc công kích theo đám đông. Em cho rằng khán giả có quyền đánh giá một tác phẩm nhưng nhận xét cần dựa trên hiểu biết và căn cứ cụ thể.

Với những thông tin sai lệch, nữ sinh nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm chứng trước khi tin tưởng và chia sẻ. Một đoạn video có thể chứa hình ảnh thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh, khiến người xem hiểu sai sự việc. Vì vậy, người tiếp nhận cần bình tĩnh tìm hiểu nguồn tin, thay vì phản ứng theo số đông.

Ở phần tương tác trực tiếp, khi được hỏi cách ứng xử trước những thông tin có dấu hiệu cài cắm sự thật nhằm kích động sự tức giận, Thảo Nhi cho biết sẽ không vội tin hay chia sẻ những video chỉ trích gay gắt. Em cần tự tìm hiểu, đánh giá khách quan, không phán xét chỉ qua hình ảnh hoặc ý kiến của người khác.

Những nội dung trong bài thi cũng cho thấy cách Thảo Nhi tiếp cận chủ đề của cuộc thi: Dùng tư duy phản biện để xem xét thông tin và ý thức về trách nhiệm của người phát ngôn. Kết thúc phần trình bày, em ví tri thức, tư duy phản biện và trách nhiệm như chiếc la bàn giúp mỗi người tự định hướng giữa dòng thông tin. Em cũng đặt câu hỏi với người lớn về trách nhiệm trước những thông tin mà họ tạo ra và chia sẻ mỗi ngày.

Để có được sự tự tin trên sân khấu, Thảo Nhi đã có quá trình rèn luyện từ những hoạt động kể chuyện ở trường. Hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn, em có thành tích học tập tốt và đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn. Trong các giờ sinh hoạt lớp, em thường kể chuyện trước bạn bè. Theo thầy giáo Đinh Thế Hà, Thảo Nhi là học sinh chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và có năng khiếu kể chuyện.

Ban tổ chức trao các giải thưởng khác cho thí sinh.

Ngoài việc học, em còn yêu thích đọc sách, vẽ, chơi piano và dẫn chương trình. Thảo Nhi đã học piano 9 năm, thường dành khoảng 3 tiếng mỗi ngày để luyện đàn. Khi mới tập làm MC, em từng ngại nói trước đám đông và chưa hài lòng với giọng nói của mình. Sinh ra ở Quảng Trị, em cũng phải luyện tập để có thể sử dụng cả giọng miền Trung và miền Bắc khi dẫn chương trình. Bố mẹ và chị gái luôn động viên, tạo điều kiện để em theo đuổi những sở thích này.

Nguyễn Trần Thảo Nhi thuyết trình

Hai danh hiệu Á quân thuộc về Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh). Ba giải Quý quân được trao cho Võ Hà Vy (Hà Tĩnh), Ông Phương Quý (Nghệ An) và Nguyễn Đoàn Hà Thư (Hà Tĩnh). Bốn giải Khuyến khích thuộc về Bùi Ngô Cát Tường (Tây Ninh), Trần Trang My (Hà Tĩnh), Hoàng Dương Châu Anh (Hà Nội) và Nguyễn Hương Giang (Quảng Trị). Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu phụ: Trần Trang My (Hà Tĩnh) nhận giải Oanh Vàng được yêu thích nhất; Trần Phương Nguyên (Phú Thọ) nhận giải Oanh Vàng truyền cảm hứng; Nguyễn Thùy Lâm (Hà Nội) nhận giải Oanh Vàng triển vọng và Nguyễn Anh Thư (Nghệ An) nhận giải Oanh Vàng sáng tạo.

Ảnh, clip: BTC