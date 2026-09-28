Ngày 27/9, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Nhã Nam phối hợp tổ chức triển lãm và trao giải 20 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi vẽ tranh Kể chuyện dưới Trăng.

Cuộc thi tạo ra một không gian nghệ thuật ý nghĩa, gắn kết các em nhỏ từ thành thị đến mọi miền Tổ quốc, bao gồm cả trẻ em vùng cao, vùng xa. Ở bất kỳ đâu, ước mơ của các em cũng đều trong trẻo, xứng đáng được trân trọng, nâng niu, lắng nghe và đón nhận.

Vượt qua hơn 400 tác phẩm dự thi, Cùng trăng xuống phố của em Phạm Doãn Tú Uyên được trao giải Nhất. Ngoài ra, BTC cũng trao giải Nhì cho tác phẩm Trăng Rằm quê nội (Trúc Linh), giải Ba cho tác phẩm Tiệm bánh cung trăng (Bảo Thanh), giải 'Ý tưởng độc đáo' cho tác phẩm Chiếc hộp giữ trăng (Gia An), Trăng là bánh phô mai (Ngọc Diệp) và 15 tác phẩm xuất sắc khác.

Tú Uyên giành giải Nhất.

Tú Uyên còn nhỏ (7 tuổi), theo mẹ từ Đà Nẵng ra nhận giải. Cô bé chỉ giỏi thể hiện suy nghĩ tình cảm trên giấy, bằng những bức tranh và bài thơ nên mẹ đã thay em chia sẻ.

Mẹ Tú Uyên kể mùa Trung Thu cũng là mùa mưa bão, thường đêm rằm Trung thu các bé không được đón Tết Trung Thu dưới ánh trăng vàng. Cho nên em vẽ bức tranh Cùng trăng xuống phố, để nói lên ước vọng của các bạn nhỏ ở thành phố biển luôn được cùng trăng xuống phố Tết Trung Thu. Tác phẩm đã vẽ cảnh trẻ em ra phố chơi Trung Thu thật vui vẻ.

Tác phẩm giành giải Nhì.

Theo nhà thơ Bảo Ngọc - đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cuộc thi mang đến cơ hội độc đáo để các em thể hiện năng lực kể chuyện qua hai ngôn ngữ nghệ thuật: thi ca và hội họa. Ở đó, trong tranh có thơ, trong thơ có tranh - bức tranh được diễn tả bằng ngôn ngữ thơ và bài thơ lại được kể bằng nét vẽ, màu sắc. Sự hòa quyện này kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng, đặt những gạch nối đầu tiên cho hành trình bước vào thế giới sáng tạo nghệ thuật của các em.

Nhà thơ Mai Liên chia sẻ tại lễ trao giải.

Là một tác giả thơ thiếu nhi, cũng là thành viên Ban giám khảo cuộc thi, nhà thơ Mai Liên nhận thấy để vừa làm thơ vừa vẽ tranh là một thử thách kép vô cùng khó. Vậy mà chỉ trong hơn một tuần phát động, đã có hơn 400 tác phẩm gửi về, cho thấy tiềm năng văn học nghệ thuật của các em rất lớn.

"Có những ý tưởng khiến tôi ngỡ ngàng vì các bạn chọn hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Ông trăng có hình ảnh của người ông, người bố đã đi xa. Vầng trăng là những quả bưởi do tay bà chăm bón, để mùa Trung Thu có cả một vườn trăng. Và qua nhiều bài thơ, các em đều chung ý nghĩa Tết Trung Thu là Tết đoàn viên của gia đình", nhà thơ Mai Liên dẫn chứng.