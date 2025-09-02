Hòa chung niềm vui với hàng trăm sĩ tử cả nước nhận kết quả trúng tuyển vào các trường Đại học, thầy trò trường THCS-THPT Newton hân hoan trong niềm vui với kết quả đỗ Đại học 100% của học sinh khối 12 của Trường, trong đó nhiều học sinh giành học bổng danh giá vào các trường đại học top đầu trên thế giới. Một trong số đó là niềm vui khi nữ sinh của Trường đã đạt học bổng toàn phần của trường Đại học RMIT- em Trần Hoài An, học sinh lớp 12G1 (niên khóa 2022-2025).

Học bổng toàn phần của Đại học RMIT (Úc) là học bổng danh giá bởi số học sinh nhận Học bổng hàng năm rất ít. Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe với các tiêu chí đánh giá toàn diện, học bổng chỉ dành cho 7 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc mỗi năm.

Trong đó, bên cạnh thành tích học tập tốt; tư duy lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề và tiềm năng phát triển trong tương lai chiếm trọng số điểm đánh giá rất cao. Những tiêu chí này là thách thức lớn, khó đạt được của nhiều học sinh THPT.

Hoài An chia sẻ: “Khi làm hồ sơ xét học bổng của RMIT, con cũng khá tự tin vì những tiêu chí của trường, có nhiều hạng mục con đã có cơ hội được trải nghiệm, thử sức và đạt được những thành tích nhất định. Ngay khi trường có thông tin về học bổng, con đã chủ động lập Web cá nhân, tổng hợp thành tích để làm CV cá nhân, viết bài luận.

Nhìn lại hành trình của mình, con càng thêm trân trọng những cơ hội Nhà trường đã tin tưởng gửi trao. Những cuộc thi học sinh giỏi, những vị trí lãnh đội trong câu lạc bộ Debate, những giờ học tranh biện cả bằng tiếng Anh- Tiếng Việt, những tiết học Ielts miệt mài…; tất cả đều giúp con xây dựng viên gạch đầu tiên để chạm đến thành công hôm nay”.

Nhiều học sinh của trường Newton đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường Newton, Hoài An không chỉ giữ vững thành tích học tập xuất sắc mà còn thể hiện tinh thần lãnh đạo qua nhiều vai trò quan trọng trong các Câu lạc bộ và dự án cộng đồng, luôn là người truyền cảm hứng, gắn kết bạn bè và phát triển sáng tạo.

Trong bảng thành tích đạt được của Hoài An, không thể không kể đến những thành tích vô cùng ngưỡng mộ: Quán quân giải tranh biên Luật nghị viện Anh quy mô toàn quốc Việt Nam Britsh Parliamentary Championships, Top 7 người nói xuất sắc nhất năm 2024; IELTS: 8.5; Huy chương Bạc kì thi chọn HSG các trường chuyên tại Trại hè Hùng Vương 2024; Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh về tổ quốc với quy mô toàn cầu do trường quốc tế Nhật Bản Kanto tổ chức; Co-founder và Trưởng ban truyền thông dự án thiện nguyện Youth United Miracles; Chủ tịch Câu lạc bộ tranh biện Newton School; Quán quân giải tranh biện Newton Debating Championship, Top 1 người nói xuất sắc nhất; Top 7 đại biểu xuất sắc nhất Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc SMUN.

Ngay từ những ngày đầu năm học 2025-2026, Trường Newton đã liên tiếp đón nhận những tin vui lớn. Trong kỳ xét học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore, nhà trường vinh dự có tới 9 học sinh xuất sắc giành học bổng toàn phần ASEAN danh giá.

Song song với đó, học sinh Hoàng Phạm Minh Khánh - lớp 12G0 đã mang về niềm tự hào khi giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2025, kỳ Olympic quy mô lớn với sự tham gia của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thành tích này mở ra cho Minh Khánh cơ hội nhận học bổng toàn phần từ nhiều trường đại học hàng đầu thế giới. Ở lĩnh vực Toán học, tại Kỳ thi Toán quốc tế IMC 2025 Newton xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng, góp phần ghi đậm dấu ấn của nhà trường trên đấu trường quốc tế.

Trường Newton là nơi trao cơ hội cho học sinh toả sáng

Đặc biệt, tại Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, Newton vinh dự trở thành ngôi trường có số lượng thí sinh lọt vào chung kết nhiều nhất khu vực miền Bắc với 8 gương mặt xuất sắc ở cả 3 bảng A, B, C. Các em đã làm nên kỳ tích khi giành trọn 8/8 giải thưởng - một thành tích tuyệt đối hiếm có trong lịch sử hội thi. Nổi bật nhất là hai ngôi vị quán quân duy nhất của bảng A và B đều thuộc về học sinh Newton: Lê Thạc Vân (5G0) với Giải Nhất bảng A, và Trần Hoàng Lâm (9G0) với Giải Nhất bảng B. Bên cạnh đó, các tài năng nhí của Newton cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Chính môi trường giáo dục tiên tiến, chương trình phát triển toàn diện với phương châm “Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai”, cùng những hoạt động rèn luyện kỹ năng lãnh đạo đã giúp Hoài An nói riêng và các học sinh của Trường Newton nói chung trưởng thành, tự tin và tạo đột phá trong mọi thử thách.

Phương Dung