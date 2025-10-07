Sau hơn 3 tiếng mưa lớn do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, khu vực đường tàu Cổ Nhuế ngập sâu, các phương tiện khó có thể di chuyển.

Thấy vậy, anh Nghĩa lái chiếc xe tải 10 tấn làm “chuyến xe miễn phí”, chở bà con qua những đoạn ngập mà xe con không thể đi được. Mỗi chuyến xe chở từ 20–30 người, có lúc tối đa 70 người.

Anh Nghĩa mang xe tới giúp bà con. Ảnh: Nguyễn Huy

"Từ sáng tới 15h, tôi chở hơn 10 chuyến xe quanh khu vực Cổ Nhuế. Có người đi làm, có người về nhà, có cháu đi học. Ai cần là tôi đều hỗ trợ. Đi tới khúc nào ngập quá sâu, không thể vào nữa thì tôi mới dừng. So với các phương tiện khác, xe tải cao hơn nên vượt ngập tốt hơn", anh Nghĩa nói.

Người dân trèo lên ghế để lên xe tải. Ảnh: Nguyễn Huy

Đúng một tuần trước, anh Nghĩa cũng có mặt tại khu vực này để chở miễn phí học sinh, người dân vượt các đoạn đường ngập sâu trong 2 ngày liên tiếp. Anh dự kiến tiếp tục túc trực ở đây tới 22h.

"Buổi trưa, buổi tối thì tôi tranh thủ ăn mì tôm, cơm bụi. Tôi không giàu nhưng có phương tiện, có sức khỏe, nên hỗ trợ bà con được tới đâu, tôi sẽ làm tới đó. Đi bộ thời điểm này rất nguy hiểm. Những năm trước, tôi cũng hay lái xe chở mì tôm, đồ thiết yếu cho bà con miền Trung trong các đợt bão lũ", anh Nghĩa nói.

Ngoài chiếc xe của anh Nghĩa, tại khu vực này cũng có xe tải của một tài xế khác và xe của lực lượng quân đội túc trực hỗ trợ người dân di chuyển miễn phí.

"Không có chiếc xe này, tôi không biết xoay xở thế nào để vượt đoạn đường ngập tới thắt lưng", một người dân cho biết. Ảnh: Nguyễn Huy

Lực lượng quân đội có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập. Ảnh: Nguyễn Huy

Anh Đô chuyển tới khu đô thị Resco sinh sống từ năm 2015 nên đã quen với cảnh ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn. Mỗi khi thấy dự báo mưa, gia đình anh lại trữ thức ăn, lái xe ô tô lên vỉa hè cao.

"Tôi ở chung cư nên không chịu cảnh nước ngập vào nhà nhưng việc di chuyển đi làm, đưa con đi học thì vô cùng khốn khổ. Cũng may có xe tải của quân đội, của các bác tài tốt bụng chứ không thì chẳng biết lội tới bao giờ", anh nói.

Trời ngớt mưa, anh Đô đi nhờ xe tải ra ngoài đường Phạm Văn Đồng để kiểm tra tình hình khu vực để ô tô. Ảnh: Nguyễn Huy

Ông Thủy và gia đình đang sinh sống ở Đội Cấn - một khu vực hay ngập sau mưa. Sáng nay, ông tới Cổ Nhuế để khảo sát tình hình, tính toán mua chung cư ở đây.

"Tôi nào ngờ nơi này còn ngập sâu hơn cả nơi tôi đang sống. Tôi cũng biết là khu vực này hay ngập nhưng không nghĩ ngập diện rộng và sâu tới vậy. Nước tràn cả vào sảnh chung cư, có đoạn ngập ngang bụng. Chắc tôi phải xem xét lại", ông Thủy nói.

Tình trạng ngập tại khu vực Cổ Nhuế trưa ngày 7/10. Ảnh: Nguyễn Huy