XEM CLIP:

Ngày 10/8, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương vừa xử lý hành chính đối với tài xế xe rác “chạy ẩu” mà clip trên mạng xã hội phản ánh.

Theo nội dung clip, 1 xe ô tô tải chở rác lưu thông trên đường đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ như: chuyển làn, quay đầu…

Tài xế N.T.Đ khi làm việc với CSGT. Ảnh: Phòng CSGT

Xác định vi phạm xảy ra trên địa bàn, Đội CSGT An Sương đã vào cuộc xác minh, xử lý. CSGT làm rõ, chủ phương tiện xe ô tô tải chở rác nói trên là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận và tài xế điều khiển là anh N.T.Đ.

Qua làm việc, anh Đ. khai nhận, khoảng 20h tối 4/8, anh điều khiển xe ô tô tải vận chuyển rác biển số 51D-96… lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ cầu vượt Quang Trung về Đông Bắc. Khi đến giao lộ Tô Ký - Đông Bắc, anh Đ. cho xe chuyển làn sang trái để quay đầu xe hướng về đường Đỗ Mười; trong quá trình chuyển làn anh Đ. đã để xe đi qua vạch phân chia các làn xe cùng chiều.

Anh Đ. cho biết, do đường hẹp phải chuyển làn đường như trong clip phản ánh, để có khoảng trống đủ rộng quay đầu xe, cũng như gia đình đang có việc đột xuất nên lưu thông với tốc độ nhanh. Anh Đ. đã nhận thức được hành vi vi phạm và xin rút kinh nghiệm trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ. về hành vi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép".

Với hành vi vi phạm nêu trên, anh Đ. bị xử phạt với mức tiền phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.