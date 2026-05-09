Theo hồ sơ vụ việc, bà Emily LaPrade bị liệt phần thân dưới sau một vụ tai nạn vào năm 2014, khiến bà không thể cảm nhận rõ nhiệt độ ở chân và vùng hông. Trước đó, các nhân viên y tế từng cảnh báo bà có nguy cơ bị bỏng mà không nhận ra, đồng thời yêu cầu phải đặc biệt chú ý đến các chấn thương do nhiệt.

Ngày 3/9/2023, bà LaPrade sử dụng ghế sưởi phía ghế phụ trên chiếc Volkswagen Tiguan ở mức cao nhất trong khoảng 20-30 phút, sau đó giảm xuống mức trung bình thêm khoảng một giờ. Khi về nhà, bà phát hiện một vết phồng rộp ở vùng mông. Đến sáng hôm sau, lớp da ngoài bong tróc nghiêm trọng và được xác định là bỏng độ hai.

Volkswagen Tiguan.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng xe, Volkswagen có nêu rõ cảnh báo không nên dùng ghế sưởi với “người bị suy giảm khả năng cảm nhận đau hoặc nhiệt độ”. Hãng cũng có một mục cảnh báo riêng dành cho người bị liệt. Tuy nhiên, bà LaPrade và chồng thừa nhận chưa từng đọc sổ tay hướng dẫn này.

Phía Volkswagen cho rằng hệ thống ghế sưởi của xe không bị lỗi, chưa từng bị cơ quan quản lý nào kết luận có lỗi thiết kế và chấn thương của nguyên đơn “không bắt nguồn trực tiếp từ bất kỳ lỗi kỹ thuật nào”.

Hãng xe Đức cũng phản đối chuyên gia do nguyên đơn mời tới, với lý do người này không có kinh nghiệm về thiết kế ô tô, không viện dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật SAE hoặc ISO liên quan và chỉ thử nghiệm trên chính chiếc Tiguan của bà LaPrade.

Dù vậy, Thẩm phán Tiffany M. Cartwright vẫn cho phép chuyên gia này làm chứng trước tòa. Theo lập luận của chuyên gia, vấn đề nằm ở thiết kế khi ghế sưởi của Tiguan đạt mức nhiệt quá cao ngay từ cấu hình gốc, thay vì do lỗi người dùng.

Phán quyết sơ bộ của tòa cho biết: “Yêu cầu khởi kiện liên quan đến lỗi thiết kế sẽ được đưa ra xét xử. Các cáo buộc về cảnh báo không đầy đủ”.

Điều đó đồng nghĩa bồi thẩm đoàn sẽ tập trung xem xét liệu Volkswagen có cài đặt mức nhiệt tối đa quá cao cho ghế sưởi hay không, thay vì tranh cãi về việc hãng đã cảnh báo người dùng đầy đủ hay chưa.

Theo báo cáo của Edmunds, từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2011, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) đã nhận 138 đơn khiếu nại liên quan đến ghế sưởi bị lỗi, trong đó có các trường hợp xuất hiện mùi khét và thậm chí phát lửa. Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ đặc biệt cao với những người bị suy giảm cảm giác ở chân.

Phần lớn các vụ việc liên quan đến xe sang châu Âu, nhưng tranh cãi lớn hơn nằm ở câu hỏi: liệu nhiệt độ mặc định của ghế sưởi có thực sự an toàn nếu người dùng ngồi đủ lâu hay không.

Hiện vụ kiện tại Tòa án Quận Tây Washington (Mỹ) sẽ tiếp tục xoay quanh dữ liệu nhiệt độ thực tế từ chiếc Tiguan của nguyên đơn cũng như quy trình thiết kế mà Volkswagen áp dụng. Nếu bồi thẩm đoàn kết luận cấu hình nhiệt độ từ nhà máy là thiếu an toàn, tác động của vụ việc có thể vượt xa phạm vi của riêng một mẫu Tiguan, trong bối cảnh ghế sưởi hiện đã trở thành trang bị phổ biến trên hàng triệu ô tô.

Theo Motorbiscuit

