Khi barie trạm thu phí vừa nâng lên, chiếc ô tô của nữ tài xế bất ngờ lùi lại, tông trúng xe Lexus LX570 SuperSports phía sau gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa hai ô tô xảy ra tại trạm thu phí Lái Thiêu, gây thiệt hại tài sản lớn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/11, bà L. (45 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô biển số 51B-773xx lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ ngã tư Bình Phước đi Thủ Dầu Một.

Khi đến trạm thu phí Lái Thiêu (phường Lái Thiêu), bà L. dừng xe chờ qua trạm. Lúc thanh toán phí, barie nâng lên, chiếc xe này bất ngờ lùi về phía sau, tông trúng ô tô Lexus LX570 SuperSports (phiên bản nhập khẩu Trung Đông) biển số 51L-255xx do anh N. (27 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm lái đang chạy cùng chiều phía sau.

Hiện trường người phụ nữ lái ô tô bất ngờ chạy lùi ở trạm thu phí Lái Thiêu tông trúng Lexus LX570 SuperSports. Ảnh: Cắt từ clip

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc Lexus LX570 bị hư hỏng, xe của bà L. móp méo phần đuôi.

Ngay sau khi gây ra vụ va chạm, bà L. bước xuống xe. Nhiều người nhận định rằng, có thể bà L. đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Lái Thiêu đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc.

Nhận định ban đầu chiếc Lexus LX570 có giá trị lớn và mức độ thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng, lực lượng chức năng đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý, làm rõ theo thẩm quyền.

Được biết, Lexus LX 570 Super Sport 7 chỗ là phiên bản đặc biệt và cao cấp nhất của dòng LX 570, thường nhập Trung Đông. Giá xe mới trên dưới chục tỷ đồng. Do đó, khi dòng xe này hư hỏng thì chi phí sửa chữa thường rất cao.