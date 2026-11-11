Sau khi clip nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy, nẹt pô gây mất trật tự ở TPHCM lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT đã xác minh, lập biên bản vi phạm và tạm giữ 2 phương tiện.

XEM CLIP (Nguồn: Người dân cung cấp)

Chiều 11/11, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan đến vụ nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.

Theo đó, V.V.Tr. (SN 2008, quê Quảng Trị) bị lập biên bản về hành vi không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

L.H.Th. (SN 2004, quê Cà Mau) được xác định có hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có bộ phận giảm thanh pô xe, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

CSGT đã tạm giữ 2 xe máy liên quan, đồng thời tiếp tục xác minh chủ phương tiện để xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Trước đó, qua theo dõi mạng xã hội Facebook, Công an phường Linh Xuân phát hiện một tài khoản đăng tải clip phản ánh nhóm thanh niên chạy xe máy có hành vi bốc đầu, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm trên đường Kha Vạn Cân, đoạn chợ Thủ Đức. Hành vi này gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vào đêm khuya.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Công an phường Linh Xuân đã phối hợp Đội CSGT Cát Lái xác minh tại khu vực số 677 Kha Vạn Cân, qua đó xác định những người liên quan là Tr., Th. và S. (ngồi sau xe).

Làm việc với công an, nhóm này cho biết đang làm thợ sửa xe tại một tiệm ở đường Kha Vạn Cân.

Theo lời khai, khoảng 22h30 ngày 10/11, sau khi tiệm hết khách, nhóm này lấy xe máy chạy thử từ tiệm về hướng cầu Ngang khoảng 300m rồi quay lại. Đồng thời, nhóm này thừa nhận các hành vi vi phạm như trên.